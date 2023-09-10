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ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

9/10/2023 3:08:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعا ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والوزارات إلى تعبئة شواغر مختلفة استنادا للشروط المنصوص عليها من كل مؤسسة.
وتالياً التفاصيل :













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