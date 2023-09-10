ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة
التاريخ
9/10/2023 3:08:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعا ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والوزارات إلى تعبئة شواغر مختلفة استنادا للشروط المنصوص عليها من كل مؤسسة.
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