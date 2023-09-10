تنفيذ ورشات لبناء قدرات العاملين مع الشباب بالكرك والطفيلة
التاريخ
9/10/2023 3:08:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- نفذت الهيئة المستقلة للانتخاب ثاني ورشات تدريب المدربين، من أجل تمكين العاملين مع الشباب من مديري مراكز الأميرة بسمة في محافظات الكرك والطفيلة من إقليم الجنوب، والتي تأتي ضمن المرحلة الأولى من مشروع بناء قدرات العاملين مع الشباب في المحافظات.
وجاءت ورشات تدربية الهيئة، التي استمرت على مدى يوميين متتاليين، وفقًا لبيانها اليوم الأحد، من خلال المعهد الانتخابي الأردني، وبالشراكة مع الصندوق الأردني الهاشمية للتنمية البشرية (جهد).
واشتمل التدريب على دور الهيئة في تمكين الشباب والعاملين معهم، والتعريف بأبرز مضامين قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، وتضمن أيضًا إرشادات خاصة في استخدام الدليل التدريبي، واليات تنفيذ الأنشطة التفاعلية في التدريبات مع الشباب، وطريقة تلقي الاستفسارات والإجابة عليها.
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