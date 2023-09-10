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تنفيذ ورشات لبناء قدرات العاملين مع الشباب بالكرك والطفيلة

9/10/2023 3:08:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نفذت الهيئة المستقلة للانتخاب ثاني ورشات تدريب المدربين، من أجل تمكين العاملين مع الشباب من مديري مراكز الأميرة بسمة في محافظات الكرك والطفيلة من إقليم الجنوب، والتي تأتي ضمن المرحلة الأولى من مشروع بناء قدرات العاملين مع الشباب في المحافظات.


وجاءت ورشات تدربية الهيئة، التي استمرت على مدى يوميين متتاليين، وفقًا لبيانها اليوم الأحد، من خلال المعهد الانتخابي الأردني، وبالشراكة مع الصندوق الأردني الهاشمية للتنمية البشرية (جهد).


واشتمل التدريب على دور الهيئة في تمكين الشباب والعاملين معهم، والتعريف بأبرز مضامين قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، وتضمن أيضًا إرشادات خاصة في استخدام الدليل التدريبي، واليات تنفيذ الأنشطة التفاعلية في التدريبات مع الشباب، وطريقة تلقي الاستفسارات والإجابة عليها.

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