Monday, 11 September 2023 12:17 GMT

الكرك: فاعليات شبابية تدعو لتبني منظومة متكاملة للعمل الشبابي

9/10/2023 3:08:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت فاعليات شبابية في محافظة الكرك إلى ضرورة إعداد منظومة متكاملة للعمل الشبابي كنواة لبيت خبرة شبابي يتبنى أفضل الممارسات الشبابية الهادفة وصولا إلى إعداد قادة عمل شبابي ورفع مستوى الأداء في المؤسسات الشبابية من منظور التنمية الشبابية المجتمعية الإيجابية.
وأكدوا في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على أن تنفيذ المبادرات الشبابية حق مشروع للشباب ويتطلب توفر البيئة الداعمة لهم لضمان نجاح مبادراتهم وفعاليتها من خلال تفعيل أدوات دعم لهذه المبادرات وتأمين ما يلزم لتعزيز فرصها في النجاح.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN10092023000208011052ID1107041157

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث