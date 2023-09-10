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ماكرون يرد على اعتبار البيان الختامي لقمة العشرين بمثابة هزيمة للدول الغربية

9/10/2023 3:08:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الهدف الرئيسي لمجموعة العشرين هو مناقشة القضايا الاقتصادية والمشاكل العالمية، لذا فإن موضوع النزاع الأوكراني لم يكن أولوية في القمة.


وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في دلهي، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان يعتبر البيان الختامي للقمة، الذي تحدث بشكل محايد إلى حد ما عن أوكرانيا، بمثابة هزيمة للدول الغربية: "المهمة الرئيسية هي مناقشة القضايا الاقتصادية والمشاكل العالمية".

وأضاف أن مجموعة العشرين تمثل دولا ذات وجهات نظر مختلفة حول العديد من القضايا، بما في ذلك أوكرانيا.
واعتبر أنه سيكون من غير المعقول عرقلة اعتماد بيان ختامي القمة لمجرد عدم وجود توافق في الآراء حول القضية الأوكرانية.

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