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الاحتلال يطلق النار صوب الصيادين في بحر رفح

9/10/2023 3:08:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي النار، مساء اليوم الأحد، تجاه مراكب الصيادين في بحر محافظة رفح، جنوب قطاع غزة.
وأفاد مصدر، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الزوارق الحربية في عرض بحر قطاع غزة، فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملين في بحر رفح، وأجبروهم على المغادرة.
يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي ملاحقة الصيادين على طول الشريط الساحلي لقطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.

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