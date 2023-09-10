الاحتلال يطلق النار صوب الصيادين في بحر رفح
التاريخ
9/10/2023 3:08:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي النار، مساء اليوم الأحد، تجاه مراكب الصيادين في بحر محافظة رفح، جنوب قطاع غزة.
وأفاد مصدر، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الزوارق الحربية في عرض بحر قطاع غزة، فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملين في بحر رفح، وأجبروهم على المغادرة.
يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي ملاحقة الصيادين على طول الشريط الساحلي لقطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.
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