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بايدن ينهي مؤتمرا صحفيا لأنه يريد النوم

9/10/2023 3:08:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أنهى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مؤتمرا صحافيا في العاصمة الفيتنامية هانوي، قائلا للصحفيين أنه ذاهب إلى الفراش للنوم.
وقال بايدن: "سأقول لكم هذا، لا أعرف ماذا عنكم، لكنني سأذهب إلى الفراش".
ومع ذلك، استمر الصحفيون في توجيه الأسئلة للرئيس الأمريكي، وكان أحدها يتعلق بلقائه مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ.

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