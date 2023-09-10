بايدن ينهي مؤتمرا صحفيا لأنه يريد النوم

بايدن ينهي مؤتمرا صحفيا لأنه يريد النوم
التاريخ
9/10/2023 3:08:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أنهى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مؤتمرا صحافيا في العاصمة الفيتنامية هانوي، قائلا للصحفيين أنه ذاهب إلى الفراش للنوم.
وقال بايدن: "سأقول لكم هذا، لا أعرف ماذا عنكم، لكنني سأذهب إلى الفراش".
ومع ذلك، استمر الصحفيون في توجيه الأسئلة للرئيس الأمريكي، وكان أحدها يتعلق بلقائه مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ.
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