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أعراض ارتفاع الضغط والسكري- 8 علامات تظهر في العين

9/10/2023 3:08:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-يجب فحص العين أمام المرآة بشكل يومي، لأن هناك علامات تحذيرية تظهر عليها، قد تدل على الإصابة ببعض الأمراض، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.
تأثير السكري على العين


لا تقتصر أعراض السكري على كثرة التبول والشعور بالعطش وفقدان الوزن وبطء التئام الجروح فقط، بل تشمل أيضًا علامات أخرى تظهر في العين، عندما يتسبب ارتفاع سكر الدم في اعتلال الشبكية.
وتظهر أعراض السكري في العين على هيئة:
- الرؤية الضبابية.
- ظهور ومضات من الضوء في مجال الرؤية.
- عوامات العين.
- ضعف رؤية الألوان.
- فقدان الرؤية تمامًا.
تأثير ارتفاع ضغط الدم على العين
1- قد يسبب ارتفاع ضغط الدم الرؤية الضبابية، إذا انخفض أو توقف تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الشبكية، بسبب ضيق أو تلف الأوعية الدموية المغذية لها.
2- إذا تسبب ارتفاع ضغط الدم في اعتلال العصب البصري، المسؤول عن نقل الإشارات الضوئية من شبكية العين إلى الدماغ، قد يعاني المريض من ضعف النظر.
3- قد ينذر ألم العين بارتفاع ضغط الدم، إذا كانت تعاني أيضًا من الاحمرار وكثرة إفراز الدموع، ويصاحبها الشعور بالصداع.
4- صعوبة التمييز بين الألوان من مؤشرات الإصابة بارتفاع ضغط الدم في العين، ينتج عن حدوث خلل في خلايا موجودة بمركز الأبصار، تدعى الأقماع.
5- عدم القدرة على الرؤية الليلية من الأعراض الخطيرة لارتفاع ضغط الدم في العين، لأنها تشير إلى الإصابة بالمياه البيضاء.

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