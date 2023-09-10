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هل ارتفاع الكوليسترول يسبب ألمًا في المعدة؟

9/10/2023 3:08:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يعتبر ارتفاع الكوليسترول من عوامل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية، لأنه يعيق تدفق الدم المحمل بالأكسجين، إذا ترسب في الجدران الداخلية للشرايين.
ويشاع أن ارتفاع الكوليسترول له تأثيرات سلبية على صحة الجهاز الهضمي، حيث يعاني بعض المصابين به بآلام شديدة في البطن، فما العلاقة بينهما؟

العلاقة بين ارتفاع الكوليسترول وألم المعدة


عملية إنتاج الكوليسترول بالجسم من الوظائف الحيوية المسؤول عنها الكبد، إذا أنتجه بكميات تفوق المعدلات الطبيعية، لن تستطيع مادة الصفراء إذابته، مما يؤدي إلى تحوله إلى حصوات دهنية في المرارة.
ويعد ألم البطن من العلامات التحذيرية التي تدل على الإصابة بحصوات المرارة، خاصةً إذا يحدث في الجزء العلوي الموجود بالقرب من الحجاب الحاجز، ويمتد تأثيره إلى منطقة أسفل الظهر والكتف الأيمن.
وعادة ما يستمر ألم البطن الناتج عن حصوات المرارة من بضع دقائق إلى عدة ساعات، ويأتي مصحوبًا بمجموعة من الأعراض، أبرزها:
- الغثيان.
- القيء.
- انتفاخ البطن.
- عسر الهضم.
- الغازات.
- عدم تحمل الأطعمة الدسمة.
وليس بالضرورة أن يشعر الإنسان عند الإصابة بحصوات المرارة بألم المعدة، لأن 80% من المرضى لا يعانون من أي أعراض، بينما 20% يواجهون آلام مفاجئة وشديدة في البطن.
ويرجى العلم أن ألم المعدة قد يكون من الآثار الجانبية لأدوية الكوليسترول، التي تشمل أيضًا:
- القيء.
- الصداع.
- الدوخة.
- النعاس.
- التعب.
- مشاكل النوم.
- الطفح الجلدي أو احمرار الجلد.

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