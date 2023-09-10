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مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على انخفاض

9/10/2023 3:07:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.01% ، ليصل إلى مستوى النقطة 2410.


وأغلقت البورصة اليوم الأحد، بتداول 6.3 مليون سهم، موزعة على 2691 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.8 مليون دينار.
وانخفضت أسعار أسهم 28 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 43 شركة، واستقرت أسعار أسهم 29 شركة أخرى.


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