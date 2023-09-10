بقرار جريء.. حاكمة ولاية أمريكية تمنع البنادق

وشمل أمر الطوارئ تعليق قوانين حمل الأسلحة الظاهرة والمخفية في ألبوكبرك ومقاطعة برناليلو، وحظر مؤقت على حمل الأسلحة في الممتلكات العامة مع استثناءات محددة، وفقا لبيان الحاكمة لوجان جريشام الصادر.

واستشهدت جريشام في إعلان الطوارئ بوفاة ثلاثة أطفال من يوليو إلى سبتمبر جراء حوادث إطلاق النار، وأيضا وقوع حادثي إطلاق نار جماعي في الولاية.

وقالت الحاكمة الديمقراطية إن وقت الإجراءات الموحدة قد انتهى، وعندما يخشى سكان نيو مكسيكو أن يكون وسط حشود أو أن يصحبوا أطفالهم للمدرسة، أو يغادروا لعبة بيسبول، عندما يكون حقهم بالوجود مهددا باحتمال وقوع العنف في كل الأركان، وهو شيء خطأ للغاية.

وبحسب الخطة، فإن المواطنين الذين يحملون تصاريح سيظل مسموحا لهم امتلاك أسلحتهم في الممتلكات الخاصة مثل متاجر الأسلحة لو أن السلاح يتم نقله في صندوق مغلق أو بأي وسيلة تعيق استخدامه .