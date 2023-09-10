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أمور مهمة تفعلينها تبعد طفلك عن السكريات

9/10/2023 3:06:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - جميع الأطفال تحب تناول الحلويات وقد لا ترغب في كثير من الأحيان بتناول الطعام التي تطهوه الأم مقابل تناول السكريات وقطع الحلوى.

فكيف بإمكان الأم أن تبعد الطفل عن تلك المأكولات الضارة؟

تربية حاسة التذوق عند الأطفال على الأطعمة الصحية ذات التحلية المتوسطة بالقليل من العسل وتجنب السكر الأبيض، وهو ما يجعلهم يتجنبون الإسراف في تناول السكريات الضارة مع الوقت وتقليل شهيتهم لها.

الاهتمام بتحضير الحلويات البيتي الصحية بأشكال مبهجة ومكونات مشبعة، حتى تساعد الأطفال على الإقلاع السريع عنها.

تجنب شراء الحلويات والسكريات الجاهزة وعدم إدخالها المنزل واستبدالها بالأطعمة البيتي مع الاهتمام بتحضير ما يفضله الأطفال.

تحضير السناكس والوجبات الخفيفة في المنزل ووضعها في أكياس وعبوات الأطعمة الجاهزة حتى يتناولها، وإذا كان أعمارهم كبيرة نوضح لهم أن هذه الأطعمة تم تحضيرها في المنزل لتكون مثل الجاهز بهذا الطعم.

تجنب تحفيز الأطفال ومكافئتهم بالحلويات والسناكس الجاهزة، حتى لن يعتادوا أن أفضل اختيار ومكافئة لحسن سلوكهم والتزامهم هي الحلويات، ولكن استبدال الحلويات بألعاب أو الخروج للتنزه أو تناول وجبة مفضلة محضرة في المنزل.

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