أمور مهمة تفعلينها تبعد طفلك عن السكريات

أمور مهمة تفعلينها تبعد طفلك عن السكريات
التاريخ
9/10/2023 3:06:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - جميع الأطفال تحب تناول الحلويات وقد لا ترغب في كثير من الأحيان بتناول الطعام التي تطهوه الأم مقابل تناول السكريات وقطع الحلوى.
فكيف بإمكان الأم أن تبعد الطفل عن تلك المأكولات الضارة؟
تربية حاسة التذوق عند الأطفال على الأطعمة الصحية ذات التحلية المتوسطة بالقليل من العسل وتجنب السكر الأبيض، وهو ما يجعلهم يتجنبون الإسراف في تناول السكريات الضارة مع الوقت وتقليل شهيتهم لها.
الاهتمام بتحضير الحلويات البيتي الصحية بأشكال مبهجة ومكونات مشبعة، حتى تساعد الأطفال على الإقلاع السريع عنها.
تجنب شراء الحلويات والسكريات الجاهزة وعدم إدخالها المنزل واستبدالها بالأطعمة البيتي مع الاهتمام بتحضير ما يفضله الأطفال.
تحضير السناكس والوجبات الخفيفة في المنزل ووضعها في أكياس وعبوات الأطعمة الجاهزة حتى يتناولها، وإذا كان أعمارهم كبيرة نوضح لهم أن هذه الأطعمة تم تحضيرها في المنزل لتكون مثل الجاهز بهذا الطعم.
تجنب تحفيز الأطفال ومكافئتهم بالحلويات والسناكس الجاهزة، حتى لن يعتادوا أن أفضل اختيار ومكافئة لحسن سلوكهم والتزامهم هي الحلويات، ولكن استبدال الحلويات بألعاب أو الخروج للتنزه أو تناول وجبة مفضلة محضرة في المنزل.
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