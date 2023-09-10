سونغول أودان أنا عفوية ومتصالحة مع ذاتي

سونغول أودان أنا عفوية ومتصالحة مع ذاتي
التاريخ
9/10/2023 3:04:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت النجمة التركية سونغول اودان إنها متصالحة مع نفسها كما ترى كل نجمات تركيا اللاتي وصفتهن بـ «النجمات الطبيعيات».
واضافت اودان، في تصريحات صحافية، «أشعر بتصالح عال مع الذات، ما يميزني ويميز نجمات تركيا».
وتابعت «نمتلك صفة العفوية، ونشعر بأننا قريبات من الشعب التركي الذي يقدرنا ويحبنا كما نحن».
واختتمت سونغول «علينا التمسك بعفويتنا وعدم التنازل عنها، ما يجعلنا نستمر ونبقى ناجحات في عيون من يحبنا».
ويعني اسم سونغول باللغة العربية «الزهرة الأخيرة»، وقد بدأت التمثيل عام 1993، وذاع صيتها في العالم العربي بعد قيامها بدور البطولة في مسلسل «نور»، وهي حاصلة على إجازة من أكاديمية المسرح.
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