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الأمير ويليام يبكي فرحا لفوز ابنة عمته بمسابقة فروسية

9/10/2023 3:04:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف ولي العهد البريطاني الأمير ويليام أن المرة الوحيدة التي بكى فيها خلال مشاهدة فعاليات رياضية كان عندما فازت قريبته زارا تيندال في مسابقة فروسية.
وذكرت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية أن أمير ويلز قال لبودكاست «ذا جود، ذا باد اند ذا رجبي» الذي يقدمه مايك زوج زارا، أنه شاهد لحظة فوز زارا على هاتفه المحمول أثناء تخييمه في إيسكمور.
وقال إنه كان يشعر بسعادة بالغة وهو يشاهد ابنة عمته تفوز بالمسابقة. وأضاف«المرة الوحيدة التي بكيت فيها أثناء مشاهدة رياضة كانت عندما فازت زارا، أعتقد أنها كانت البطولة الأوروبية».
وقد ظهر ويليام في البودكاست مع أميرة ويلز والاميرة آن والدة زارا.

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