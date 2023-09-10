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50 إطفائيا سيطروا على حريق سرداب بقسيمة صناعية

9/10/2023 3:04:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
‏سيطرت 4 فرق إطفاء على حريق اندلع ظهر امس في سرداب في قسيمة صناعية بمنطقة الشويخ الصناعية خلال وقت قياسي دون حدوث إصابات. وكان بلاغ ورد ظهر امس لغرفة إدارة العمليات المركزية يفيد باندلاع حريق في منطقة الشويخ الصناعية، وعلى الفور توجه رجال اطفاء 4 مراكز وهي الشويخ والاسناد والعارضية والعلالي الى موقع الحريق، حيث تبين ان الحريق في سرداب لقسيمة صناعية فتم على الفور تطبيق الخطة الاطفائية في إخلاء المبنى والموقع من العمال ومن ثم مكافحة النار ومحاصرتها حتى لا تمتد الى المحال والمخازن المجاورة.
وأكد مصدر اطفائي لـ «الأنباء» ان ما يقارب 50 رجل اطفاء كافحوا الحريق على مدى 4 ساعات وإخماده دون حدوث اصابات.
‏من جانبها، تهيب إدارة العلاقات والإعلام ملاك ومستأجري المصانع والقسائم الصناعية والمباني التجارية والاستثمارية إلى ضرورة الالتزام بتطبيق شروط السلامة والوقاية من الحريق وذلك لتحقيق الأمن المجتمعي.

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