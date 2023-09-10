Monday, 11 September 2023 12:16 GMT

هل الرقابة في زمن الفضاء اللامحدود ممكنة؟!

9/10/2023 3:04:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سماح جمال
يتزامن عرض الأفلام السينمائية عالميا مع حالة من الترقب بين إمكانية عرضها في الكويت أو منعها، وبين حالة التأييد لمنع بعض الأعمال أو التساؤل عن أسباب منعها تنقسم الآراء، ويسيطر التفكير في جدوى المنع أو وجود الرقابة في زمن الفضاء اللامحدود والذي يجعل للناس حرية مشاهدة ما يريدون، «الأنباء» طرحت السؤال، وبين مؤيد ومعارض انقسمت الآراء، وفيما يلي التفاصيل:
من ناحيته، قال الكاتب والمخرج بدر محارب: الرقابة أو المنع تكون في محلها عندما تكون لأعمال تدعو إلى الرذيلة، أو مخالفة العادات والتقاليد وهذا ما نرفضه ونؤيد منعه، وهذا بدوره يتماشى مع القانون الموجود حاليا، ولكن إذا كان المنع لأعمال منعت بقرار شخصي أو رأي نسبي، هنا يجب أن يكون هناك عمل على إصدار قانون للرقابة من مجلس الأمة، عوضا على القرارات الإدارية الموجودة حاليا والتي قد ترفع سقف الحريات أو تخفضه بحسب قناعة المسؤول.
كما أكد محارب أن المنع في بعض الأحيان يؤدي لزيادة الرغبة في مشاهدة العمل «فكل ممنوع مرغوب»، وأكمل قائلا: وهذا للأسف يكون لدى البعض بدافع من رغبتهم لمعرفة ما الذي جعل هذا العمل ممنوعا، وهذا يصنع حالة من الترويج المضاعف للعمل في كثير من الأحيان.
من جانبه، قال الفنان محمد العلوي: نحن نعيش في مجتمع محافظ له عادات وتقاليد ويجب ألا نخل بها أو نخالفها، ولهذا هناك أعمال تقوم الرقابة بحذف بعض المشاهد غير اللائقة منها، ولكن هناك أعمالا يتم منعها، لأنها تحمل رسائل وأهداف منافية لمجتمعاتنا، وشخصيا أتفق مع هذا المنع، واليوم هناك الكثير من المنصات والخيارات التي لا توجد فيها رقابة، ولكن ما يعرض في صالات السينما المحلية يجب أن تكون متوافقة مع قواعد وعادات وتقاليد مجتمعنا الذي جبل عليه.
أما الفنان عبدالمحسن القفاص، فقال: في بعض الأحيان أجد أن الرقابة تكون مشددة وزيادة عن اللزوم في بعض الأحيان، والرقابة على الأعمال التي تعرض على القنوات التلفزيونية هي من طبيعة الأمور كونه يدخل في كل بيت، أما السينما فالشخص يدخل إلى السينما برغبته ويدفع مقابل ذلك.
وأكمل قائلا: لكنني أؤيد الرقابة وأؤيد المنع في حال كانت الأعمال تشجع أو تهدف لتقديم رسائل مخلة بتعاليم ديننا الإسلامي أو قيمنا المجتمعية، وهذا ما يجب منعه تماما.

MENAFN10092023000130011022ID1107041092

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث