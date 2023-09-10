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محمد عاشور لـالأنباء سعيد بلقاء الجمهور السعودي بـ وادي الدواسر

9/10/2023 3:04:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
يستعد الفنان والمنتج محمد عاشور للسفر الى المملكة العربية السعودية، وتحديدا لمنطقة وادي الدواسر التي ستستضيف عاشور وفريق عمل المسرحية الاجتماعية الكوميدية «شقة لندن» التي انتهت عروضها في الكويت مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا.
من جانبه، اعرب عاشور عن بالغ سعادته بلقاء جمهوره في المملكة العربية السعودية من خلال مشاركة نجوم المسرحية الكوميدية الاجتماعية «شقة لندن» التي ستعرض في وادي الدواسر على امتداد ثلاثة أيام 14 و15 و16 سبتمبر الجاري، مشيرا الى أن فريق العمل سيصل المملكة يوم 13 من الشهر الجاري والجميع متشوق للقاء الجمهور السعودي وأهل السعودية، خصوصا أن المملكة حاليا تحتضن كل الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية وتسرق الأضواء على مستوى الخليج والوطن العربي وفي طريقها نحو العالمية في كل المجالات.
وعن تجربته في المشاركة بأعمال الفنان طارق العلي وشركة فروغي للإنتاج الفني، ذكر عاشور من خلال حديثه لـ «الأنباء» أن تجربة العمل مع النجم طارق العلي اقل ما يمكن وصفها بالتجربة الرائعة والإضافة المميزة لأي فنان، خصوصا ان شركة فروغي والقائمين عليها يمنحون الفنان الفرصة كاملة على مستوى الأعمال المسرحية والتلفزيونية، ومن خلال تجربتي القصيرة مع «بومحمد» وفروغي أرى ان التميز والابداع سيستمر في الشركة من خلال ما ستقوم بإنتاجه من أعمال في السنوات المقبلة.
وفيما يتعلق بجديدة العمل الفني على مستوى الانتاج أو التمثيل، أفاد عاشور بانه يقوم حاليا بقراءة عدد من النصوص الفنية التي قدمت له مؤخرا من خلال منتجين ومخرجين لاختيار الأنسب من بينها للمشاركة من خلاله في الفترة القادمة، لاسيما في شهر رمضان المقبل.
واوضح انه حتى هذه اللحظة لم يستقر على أي نص، خصوصا ان الأعمال المقدمة متنوعة بين كوميديا ودراما واغلبها نصوص جيدة، مضيفا ان هناك أيضا عددا من النصوص قدمت لشركة محمد عاشور للانتاج الفني والمسرحي، وهي عبارة عن نصوص لأعمال فنية ما بين دراما وتراث وكوميديا، وحاليا تتم قراءتها وفي حالة اعتماد أي نص سيتم انتاجه من قبل الشركة ليكون تحديا جديدا لي وللعاملين في الشركة على مستوى الانتاج الدرامي.

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