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سعاد عبدالله تخطف الأنظار في العرض الأول لـ تشيللو

9/10/2023 3:04:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
بحضور الفنانة القديرة سعاد عبدالله ونجوم الفيلم وعدد كبير من الجمهور، شهدت العاصمة السعودية «الرياض»، مساء أول من امس العرض الأول لفيلم «تشيللو»، وذلك في صالة «موفي سينما» ببوليفارد الرياض سيتي، قبل طرحه رسميا بدور العرض السينمائي الخميس المقبل.
الفيلم من تأليف: المستشار تركي آل الشيخ، إخراج الأميركي: دارين بوسمان، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم العالميين والعرب، مثل: جيريمي آيرونز الحائز جائزة الأوسكار، توبين بل الذي لعب دور القاتل «جيجسو» في سلسلة أفلام الرعب الشهيرة «Saw»، سعاد عبدالله، إلهام علي، مهند الحمدي، غسان مسعود، سامر إسماعيل، وغيرهم.
«أم طلال» خطفت الأنظار بإطلالة أنيقة، واستجابت لجميع طلبات الحضور الموجودين بالعرض والتقطت الصور التذكارية معهم، وبدا عليها السعادة الغامرة بهذه التجربة الفنية الجديدة والتي تعتبر من أول أفلام الرعب في السعودية.
يذكر أن فيلم «تشيللو» هو رواية للمستشار تركي آل الشيخ، نشرت عام 2021 تحمل نفس الاسم، وتدور القصة في إطار من الرعب والتشويق حول عازف «تشيللو» طموح، يعلم أن تكلفة التشيللو الجديد الخاص به أكثر بكثير مما كان يعتقد في البداية، ويقوم بعزف مقطوعة موسيقية ملعونة تقلب مسار حياته الهادئ رأسا على عقب، وتهدد حياته وحياة أسرته.

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