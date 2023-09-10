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فهد الجارالله كل الدعم لتطوير الكويتية

9/10/2023 3:04:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • الوزير طالب بأهمية البناء على النجاحات السابقة والاستمرار في تطوير وتحديث الناقل الوطني
  • أكد ضرورة الالتزام بتطبيق الشفافية والحوكمة الرشيدة لتعزيز العمل الجماعي في الشركة


استقبل وزير المالية فهد الجارالله في مكتبه أمس الكابتن طيار عبدالمحسن الفقعان الرئيس الجديد لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، والذي كلف بمهام منصبه في 6 الجاري.
في بداية اللقاء، رحب الجارالله بالرئيس الجديد للخطوط الجوية الكويتية، وهنأه على تكليفه بهذا المنصب، مؤكدا أهمية البناء على النجاحات السابقة والاستمرار في تطوير وتحديث الناقل الوطني والارتقاء بخدمة المسافرين.
كما أكد وزير المالية خلال الاجتماع على دعمه للشركة وتذليل كل العقبات التي تمثل عائقا لتطوير وتنمية الناقل الوطني (الكويتية)، مع ضرورة الالتزام بالقيم المؤسسية والمهنية المتمثلة بالشفافية والحوكمة الرشيدة بما يعزز العمل الجماعي والاستمرار في التطوير.

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