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البنوك المركزية تثبت الفائدة مع تعافي أسعار النفط

9/10/2023 3:04:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات الأميركي واصل نموه خلال أغسطس، مرتفعا للشهر الثامن على التوالي. إذ نما مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات من 52.7 نقطة إلى 54.5 نقطة، متجاوزا توقعات السوق البالغة 52.5 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة خلال 6 أشهر.
وأضاف التقرير ان القراءة تشير أيضا إلى تجدد الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج لأعلى مستوياتها خلال 4 أشهر بعد تزايد أسعار الطاقة، ولعب قطاع الخدمات دورا حيويا في دعم النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام.
وفي المقابل، انخفضت طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية إلى 216 ألف طلب من 229 ألفا في السابق، أي بأقل كثيرا من توقعات السوق البالغة 232 ألفا، ويأتي هذا على خلفية مرونة سوق العمل على مدار العام، حتى في ظل التراجع التدريجي الذي شهدته القراءات الأخيرة بسبب نمو معدلات المشاركة في القوى العاملة.
وعلى صعيد سوق النفط، أشار التقرير إلى أن السعودية وروسيا أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنهما ستمددان تخفيضاتهما الطوعية لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل و300 ألف برميل يوميا، على التوالي، حتى يناير 2024. وارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ لتصل إلى 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022. وخلال أقل من 3 أشهر، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 31%. وعلى الرغم من ركود الاقتصاد الصيني، أعلنت الولايات المتحدة تأجيل إعادة تعبئة الاحتياطي الاستراتيجي بدعوى أن «ظروف السوق جعلتها باهظة الثمن». ومنذ ذلك الحين ارتفعت أسعار النفط بنسبة 25% تقريبا عن المستويات المستهدفة لإعادة التعبئة. وتشعر الأسواق بالقلق تجاه ارتفاع أسعار النفط، بينما أصبح من الصعب السيطرة على معدلات التضخم. إلا أن الاقتصاديين يترقبون خطة الولايات المتحدة على المدى الطويل.
أبقى بنك كندا أسعار الفائدة دون تغيير عند 5%، إلا انه ترك المجال مفتوحا أمام المزيد من التشديد قائلا إن البنك المركزي «مستعد لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر». وصرح البنك المركزي الكندي بأن بيانات النمو الأخيرة التي تشير إلى أن الاقتصاد «دخل فترة من النمو بمستويات أضعف» مع تراجع الطلب الزائد، إلا انه أنذر بأنه أمر «ضروري للحد من ضغوط الأسعار». من جهة أخرى، أشار البنك إلى سوق العمل الضيق مع التنبيه في الوقت ذاته إلى النمو القوي للأجور بنسبة تتراوح بين 4 و5% باعتباره يبعث على القلق. وتتوقع الأسواق إمكانية عدم حدوث أي تغييرات خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل.
تحدثت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الاثنين بشأن الاقتصاد والسياسة النقدية، حيث حذرت من حاجة البنوك المركزية إلى «استعادة الثقة» من خلال «إيصال حالة عدم اليقين التي نواجهها والتحديات الكامنة وراء عملية صنع السياسات المستقبلية وسط هذه الأوضاع». ويأتي ذلك في أعقاب التقييمات والتوقعات غير الدقيقة الصادرة عن البنوك المركزية الكبرى بشأن أزمة التضخم الحالية. إذ ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته المسجلة عند 10.6% قبل أن ينخفض تدريجيا، إلا أن التضخم الأساسي البالغ 5.3% مازال مرتفعا للغاية فوق مستوى 2% المستهدف من البنك المركزي الأوروبي. وحذرت لاجارد من أنه من أجل الحد من تآكل الثقة العامة، يتعين على البنك المركزي الأوروبي «التحدث بصراحة عن حدود ما نعرفه، والمجالات التي أخطأنا بها، وما الذي نفعله حيال ذلك».
انخفض النشاط التجاري لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ 7 أشهر إلى 49.5 نقطة مقابل 51.5 نقطة في السابق، ليدخل منطقة الانكماش. وصرح مدير الاقتصاد في ستاندرد آند بورز جلوبال، تيم مور، قائلا: «رأى مقدمو الخدمات أن إنفاق العملاء عكس مساره خلال شهر أغسطس، حيث أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتراجع ثقة الأعمال، والتمويل الأسري الممتد، إلى تقليص فرص المبيعات».
تباطأت وتيرة نمو قطاع الخدمات في الصين إلى أدنى المستويات المسجلة منذ 8 أشهر في أغسطس، إذ تراجعت قراءة مؤشر Caixin لمديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.8 نقطة مقابل 54.1 نقطة في السابق، فيما يعد أقل بكثير من الرقم المتوقع عند 53.6 نقطة. وعلى الرغم من أن هذه القراءة ما تزال تمثل توسعا فوق حاجز 50.0 نقطة، إلا أن تراجع قطاع الخدمات جاء وسط تباطؤ وتيرة الطلب الاستهلاكي وتراجع القطاع العقاري.

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