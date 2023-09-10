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اليوم العالمي لسلامة المرضى يهدف إلى تشجيع المجتمع على إعادة الأدوية غير المرغوب فيها إلى نقاط تجميع محددة

9/10/2023 3:04:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في الكويت د.أسد حفيظ الحرص على تعزيز التعاون مع الأطراف المعنية في المجتمع الكويتي لدعم حملة «اليوم العالمي لسلامة المرضى» التي تقودها وزارة الصحة.
وقال د.حفيظ في تصريح للصحافيين على هامش إطلاق الحملة في مركز عبدالله يوسف العبدالهادي انها مبادرة عالمية تقودها منظمة الصحة العالمية بمساعدة مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة لمعالجة الشواغل ذات الصلة بسلامة المرضى والشواغل البيئية بتيسير التخلص الآمن من الأدوية غير المرغوب فيها.
وأوضح أن الحملة التي ترفع شعار «أعلوا صوت المرضى» تتماشى وأهداف «اليوم العالمي لسلامة المرضى»، مثنيا على جهود وزارة الصحة في حماية صحة الجميع في المجتمع وفي البيئة الموازية عن طريق التخلص الآمن من الأدوية غير المرغوب فيها.
وأشار إلى انه في الوقت الذي تتخذ الكويت هذه الخطوة المهمة نحو سلامة المرضى والإشراف البيئي والتصميم التعاوني للرعاية الصحية فإنها تبعث برسالة مدوية مفادها أن مشاركة كل فرد تؤدي دورا محوريا في تشكيل مستقبل أوفر صحة وأكثر أمانا للجميع.
وأوضح أن الحملة تعد تذكيرا للمجتمع المحلي في الوقت المناسب بعدم التبرع بالأدوية غير المستخدمة لأن ذلك قد يشكل مخاطر على المرضى الآخرين وتشجع الأفراد على ألا يحتفظوا بأي دواء إلا الذي يحتاجون إليه بالفعل ومن ثم تجنب تراكم الأدوية غير الضروري.
وقال ان الاحتفال يهدف إلى تحفيز الأطراف المعنية ومنها المرضى والأسر وراسمو السياسات وقادة الرعاية الصحية والعاملون الصحيون ومنظمات المرضى على التعاون في وضع سياسات الرعاية الصحية وتدخلات السلامة التي تتماشى واحتياجات المرضى وتفضيلاتهم وهو ما يعزز مأمونية الرعاية الصحية العالمية في نهاية المطاف.
ولفت الى أن الهدف الرئيسي للحملة في الكويت هو تشجيع المجتمع المحلي على إعادة الأدوية غير المرغوب فيها إلى نقاط تجميع محددة، حيث سيجري التخلص من تلك الأدوية بطريقة صحيحة دون أي تأثير سلبي على البيئة أو صحة الأفراد.
وأشار إلى انه بعد نجاح حملة العام الماضي سيجري توسيع نطاقها هذا العام ليشمل 20 مركزا للرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء الكويت وتستمر فعالياتها حتى 21 من الشهر بالتزامن مع «اليوم العالمي لسلامة المرضى».
من جانبها، أكدت رئيسة مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة د.آمال اليحيى الالتزام بضمان سلامة المرضى والحفاظ على البيئة في الكويت، لافتة إلى ان الحملة دليل على الجهود المبذولة في تحقيق عافية مجتمعنا وكوكبنا على حد سواء.
وقالت د.اليحيى ان تكدس الأدوية في المنازل تؤدي الى مجموعة من المشاكل، منها الاستخدام غير السلام او استخدام الأدوية منتهية الصلاحية او يؤدي إلى بعض المشاكل المتعلقة باستخدام الدواء، لافتة إلى ان مكتب المدن الصحية ومن خلال التعاون والتنسيق مع العديد من القطاعات (11 قطاعا) رأى إطلاق الحملة لتوفير خدمة تلقي الأدوية والتخلص الآمن منها.
وأشارت إلى ان الحملة الممتدة على مدى 10 أيام تعطي الفرصة للناس لجلب الأدوية المتكدسة وتسليمها للتخلص منها فضلا عن تقديم التوعية البيئة والتوعية حول تناول الأدوية بشكل غير آمن وأيضا آلية التخلص منها.
ولفتت إلى توسع حجم المشاركة هذا العام بعد مشاركة 14 مركزا العام الماضي تم خلالها تجميع طن و5 كيلو من الأدوية بالإضافة إلى مشاركة 405 منازل، مشيرة إلى أن هذه السنة يشارك 20 مركزا صحيا موزعة على مناطق البلاد.
ولفتت د.اليحيى إلى انه تم وضع بروتوكول منذ استقبال الأدوية حتى مرحلة التخلص الآمن من الأدوية التي لا يتم التبرع بها ولا إدخالها إلى صيدلية المركز بل التخلص منها.

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