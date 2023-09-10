الجامعة تفتتح مركز إسعاف مدينة صباح السالم الجامعية

د.التمار: الحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية له من الأهمية والحجم ما يتطلب أن يكون به مركز خاص للإسعاف

آلاء خليفة

افتتحت جامعة الكويت ممثلة بإدارة الأمن والسلامة مركز إسعاف مدينة صباح السالم الجامعية بحضور الوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة بوزارة الصحة د يعقوب التمار.

وأوضح د.يعقوب التمار، أن السبب الرئيسي لوجود مركز الإسعاف في مدينة صباح السالم الجامعية أن يكون المركز قريبا من موقع الحدث لتسهيل تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين والمقيمين من مرتادي جامعة الكويت، مضيفا أن الحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية له من الأهمية والحجم ما يتطلب أن يكون به مركز خاص للإسعاف، لذلك سعت وزارة الصحة إلى أن يكون هذا المركز متواجدا على مدار الساعة لتغطية هذه المساحة بما تشمله من طلبة الجامعة والعاملين فيها، لافتا إلى أن هناك طاقما مدربا واختصاصيين مدربين على أعلى كفاءة بكيفية التعامل مع جميع الحالات وأنواعها، وأن المركز تميز بموقع إستراتيجي وقريب من المستشفيات والمراكز الصحية، مما يسهم في سرعة الوصول إلى موقع الحدث لتقديم المساعدات الطبية للمحتاجين.

من جهته، ذكر مدير إدارة الطوارئ الطبية د.أحمد الشطي، أن مركز إسعاف مدينة صباح السالم الجامعية يعد بمنزلة الجوهرة ضمن سلسلة مراكز الإسعاف في الكويت، مضيفا أن المركز يعتبر الثالث على مستوى منطقة إسعاف الفروانية والـ 80 على مستوى الكويت، وهو يخدم 8 كليات و188 مبنى، متقدما بجزيل الشكر للإدارة الجامعية على تعاونها في خلق آلية مشتركة للتواصل في حالات الطوارئ.

من جانبه، ذكر القائم بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق علي الأستاذ، أن مركز الإسعاف هو مركز يوفر خدمة الإسعاف بالتعاون مع وزارة الصحة من باب السلامة الوقائية وتأمين المدينة الجامعية فيما يتعلق بالحالات التي تتطلب تدخل الإسعاف بشكل قريب، مؤكدا حرص الجامعة على إنشاء هذا المركز لضمان السلامة الوقائية لأبنائنا الطلبة بالمقام الأول وأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة وموظفي ومرتادي الجامعة، مضيفا انه تم تخصيصه من قبل الجامعة لوزارة الصحة حرصا من الإدارة الجامعية للاطمئنان على سلامة مرتاديها وتوفير الخدمات الطبية اللازمة، آملا دوام الصحة والعافية لجميع منتسبي الجامعة، ومقدما جزيل الشكر والتقدير الى إدارة الأمن والسلامة لتسهيل الأمور التي تخص المركز، وأيضا الشكر موصول لإدارة الإنشاءات والصيانة وقطاع التخطيط ولإدارة التأثيث والإسكان وإدارة الخدمات العامة لجهودهم الملحوظة في تهيئة تشغيل هذا المركز وتسليمه إلى وزارة الصحة.

بدوره، أعرب نائب مدير الجامعة للتخطيط د.ماجد مجيد عن سعادته بافتتاح مركز الإسعاف، شاكرا وزارة الصحة على تعاونها المثمر في توفير الأيدي العاملة والمشغلين لهذا المركز وجميع الخدمات التي تقدمها للحرم الجامعي، وموضحا مدى أهمية هذا المركز في مكان يضم عددا كبيرا من الأشخاص، وذلك حرصا على سلامتهم في حال الحاجة لها.

بدوره، أكد القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة في جامعة الكويت يوسف الخميس مدى أهمية المركز لخدمة وسلامة طلبة ومنتسبي جامعة الكويت والذين يصل عددهم إلى ما يقارب 43 ألف طالب وطالبة، مشيرا إلى أن مدينة صباح السالم الجامعية بجامعة الكويت أصبحت حاليا أكبر تجمع بشري في الكويت، ومن المهم توفير الرعاية الصحية والسلامة فيها، لافتا إلى وجود عيادات طبية تابعة لجامعة الكويت يبلغ عددها 17 عيادة تقدم الإسعافات الأولية لطلبة ومنتسبي جامعة الكويت، مبينا أن هذه العيادات خاصة بمباني الكليات، وفي حال وجود صعوبة في إنقاذ أي من الحالات تتم الاستعانة بمركز الطوارئ الطبية.