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أبا الخيل فتح قنوات التواصل مع المنظمات والمراكز المعنية بالحريات وزيادة وعي الصحافيين بأخلاقيات المهنة

9/10/2023 3:04:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بمناسبة إطلاق تقرير الحريات الصحافية في الوطن العربي لعام 2022-2023 عقدت اللجنة الدائمة للحريات في اتحاد الصحفيين العرب، اجتماعها في دبي، لمناقشة ما جاء في تقرير حالة الحريات الصحافية لعام 2022-2023 م، الذي تم إصداره باستضافة من جمعية الصحفيين الإماراتية.
حضر الاجتماع، رئيس اتحاد الصحافيين العرب مؤيد اللامي، ورئيس لجنة الحريات بالاتحاد عبدالوهاب الزغيلات، وأمين سر جمعية الصحفيين الإماراتية، فضيلة المعيني وشارك فيه من جمعية الصحفيين الكويتية أمين الصندوق دهيران أبا الخيل وممثلون عن نقابات وهيئات وجمعيات من 18 دولة عربية.
وشرح رئيس اللجنة عبدالوهاب الزغيلات، في كلمته خلال الاجتماع، المنهجية التي استندت اللجنة عليها لإصدار التقرير، مؤكدا أنها كانت منهجة علمية استندت بالأساس على تحليل التنظيمات النقابية لأوضاع الحريات في البلاد العربية، من خلال قيام رؤساء لجان الحريات في كل نقابة بإعداد تقرير عن المشهد في بلاده، إضافة إلى دراسة ميدانية تم إجراؤها على أعضاء لجان الحريات في الدول العربية.
وقال الزميل دهيران أبا الخيل رئيس لجنة الحريات بالجمعية إن اللجنة ناقشت توقيت إرسال كل نقابة عربية تقريرها للاتحاد، حتى يتم إطلاق التقرير الرسمي المجمع في موعده الرسمي في شهر مايو، بالتزامن مع جميع الاتحادات في العالم، إلى جانب أهمية العمل بناء على المبادئ التي تجمع بين النقابات كأعضاء في اتحاد الصحافيين العرب، وكذلك ضرورة مناقشة التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الصحافي في الوطن العربي وتطويرها بما يتناسب مع أوضاع تطور الحريات الصحافية، والحريات العامة.
وأشار أبا الخيل أن المجتمعين ناقشوا دور الدولة في تنظيم وإدارة الـمؤسسات الصحافية، وتقديم الدعم والمساعدات المالية لها، وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على حرية الصحافة والصحافيين في الوطن العربي، ورصد التأثيرات السلبية الناجمة عن توظيف الشبكات التواصل الاجتماعي في العمل الصحافي والإعلامي.
وأضاف الزميل أبا الخيل أن اللجنة قدمت خطة عملها وأهدافها العامة كتفعيل دور الاتحاد في مواجهة الإشكاليات المرتبطة بالحريات الإعلامية، وتعميق التواصل بين الاتحاد وكليات وأقسام ومعاهد الإعلام، وضرورة فتح قنوات التواصل والحوار مع الهيئات والمنظمات الدولية والمراكز البحثية المعنية بالحريات، مع وضع حلول عملية تنفيذية لزيادة وعي الصحافيين بالجانب التشريعي وأخلاقيات المهنة.

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