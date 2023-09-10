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الداخلية والتطبيقي توقعان اتفاقية تعاون علمي وتدريبي

9/10/2023 3:04:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقّعت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اتفاقية تعاون أكاديمي وتدريبي وعلمي مع قطاع شؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية والتدريبية والبحثية والأكاديمية الشاملة.
وقالت الهيئة، في بيان صحافي، إن الاتفاقية تهدف أيضا إلى نقل الخبرات وتطويرها في مجالات العمل المشترك بين الجانبين ورفع مستوى الثقافة العامة عبر تبادل الخبرات ونشر الأبحاث في الدوريات العلمية والبحثية إلى جانب المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية. وأضافت أن الاتفاقية تسعى كذلك إلى الارتقاء بالأداء الوظيفي من خلال عقد دورات تدريبية للطلبة والعاملين من منتسبي وزارة الداخلية. وأوضحت أن الاتفاقية تتضمن مناقشة الأنظمة والقوانين المنظمة في مجال التعليم والتدريب والاستفادة من البنية المؤسسية كالمختبرات التعليمية والقاعات الدراسية إضافة إلى تبادل الأنظمة التعليمية والإدارية الحاسوبية المرتبطة في المجال الأكاديمي والأنظمة المساندة للعمل الإداري وتبادل معايير الجودة والتطوير في جميع التخصصات لدى الطرفين. وشهد توقيع الاتفاقية مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وعدد من مسؤولي الجانبين.

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