المركزي 51% من عملاء البنوك الكويتية رقميون



استمرار نمو أنظمة الدفع الإلكتروني وتحفيز الأفراد والشركات لاستخدامها

التقدم التكنولوجي حجر زاوية في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة

عقيدة «المركزي» التطوير المتواصل ليؤدي دوره على الوجه الأمثل توفير بيئة داعمة في ظل إطار الأمن السيبراني الذي يكفل الحد من المخاطر

علي إبراهيم

كشف بنك الكويت المركزي ان النسبة الحالية لمستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية في البنوك المحلية تبلغ نحو 51% من اجمالي اعداد عملاء البنوك، مقابل نسبة بلغت نحو 24% خلال عام 2017.

جاء ذلك في احدث تقرير لـ«المركزي» حول أثر التحول الرقمي على الاستقرار المالي وأبرز المستجدات العالمية وتوجهات السياسة النقدية والذي تطرق خلاله إلى مسيرة الرقمنة في القطاع المصرفي المحلي، إذ يهتم بمواكبة الرقمنة بشكل سريع ومتزايد لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء، حيث بدأت البنوك المحلية بتوفير الخدمات المصرفية الرقمية منذ عام 1979، وازداد انتشارها في منتصف العقد الأول من القرن الجاري.

وقال «المركزي»: أدت جائحة فيروس كورونا الى تزايد الاقبال محليا على الخدمات المصرفية الرقمية، وان البنوك المحلية شهدت الكثير من التطورات في مجال تقديم الخدمات الرقمية، ومن أهمها:

1 - الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، إذ قامت البنوك المحلية بتوفير منصات للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، مما يمكن العملاء من اجراء المعاملات عن طريق اجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم او هواتفهم المحمولة الذكية. وتسمح للعملاء بإجراء اي وظيفة مصرفية تقليدية تقريبا من خلال تلك التطبيقات دون الحاجة الى زيارة افرع البنوك.

2 - استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث بدأت بعض البنوك في الكويت باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمة العملاء، حيث مكنت هذه التكنولوجيا البنوك من استخدام روبوتات المحادثة لتعمل على توفير المساعدة الفورية للعملاء مما يسهم في ارضائهم وتقليل وقت الانتظار. كما استفادت بعض البنوك من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الخاصة بالعملاء لتقييمهم وتقديم الحلول المثلى لهم ومساعدة البنك باتخاذ القرارات لتحسين ادائه بشكل عام.

3 - التطور في نظام المدفوعات، اذ شهدت المدفوعات الإلكترونية في الكويت تطورا ملحوظا في السنوات الاخيرة، اذ لوحظ هذا التوجه في استخدام الأنظمة الحديثة للمدفوعات قبل عام 2020 ولكنه تسارع بشكل كبير خلال فترة الجائحة بسبب الإغلاقات وإجراءات التباعد الاجتماعي. ولقد ساهم بنك الكويت المركزي في تعزيز وتشجيع استخدام مثل هذه الأنظمة لمواكبة التطور التكنولوجي وتقليل السبل التقليدية في الاعتماد على المعاملات النقدية. وقد اصدر بنك الكويت المركزي لوائح خاصة بأعمال الدفع الإلكتروني للأموال في عام 2018 بهدف تنظيم تلك العمليات والتقنيات المتبناة من المشاريع القائمة والناشئة في هذا المجال. ومن هذا المنطلق، ظهرت المحافظ الرقمية التي تمكن مستخدميها من تنفيذ عمليات الدفع من خلال الهواتف والاجهزة المحمولة عن طريق التطبيقات او عن طريق استخدام الساعات الذكية.

وأشار «المركزي» الى ما قام به من جهود في رفع كفاءة نظم المدفوعات في الكويت بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ومن ذلك: نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات فيما بين المشاركين KASSIP، وهو نظام لتنفيذ تسوية المدفوعات بين البنوك، وينفذ هذا النظام عمليات التسوية على أساس الصافي الناتجة عن أنظمة التسوية وعمليات المدفوعات الاخرى، وهي العمليات الخاصة بالتسويات الآنية لأوامر الدفع أو التحويلات المالية او الدفعات الفورية على أساس كل عملية على حدة والمرسلة من البنوك المشاركة في النظام، وهي البنوك المحلية وافرع البنوك الأجنبية في الكويت وبنك الكويت المركزي كوكيل للتسويات ومشارك في النظام.

الى جانب نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية EBSS، حيث قام بنك الكويت المركزي بتطوير نظام يخدم الجهات الحكومية وذلك بهدف توفير السرعة والدقة والكفاءة في انجاز المعاملات المالية للجهات الحكومية المشاركة في هذا النظام، حيث تستطيع هذه الجهات اجراء التحويلات المالية واستلام الرد آليا وعلى نحو آن من خلال النظام، بالإضافة الى امكانية متابعة التحويلات المالية وأرصدة الحسابات مباشرة دون الحاجة الى الرجوع الى بنك الكويت المركزي.

أما في مجال تطوير أنظمة المدفوعات عبر الحدود، فتم التحاق المجموعة الثانية من البنوك المحلية بنظام المدفوعات الخليجية (آفاق) في الكويت الذي يهدف الى تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون الخليجية المحلية وعملات أخرى في وقت قصير وبتكاليف منخفضة على العملاء والمتعاملين، ضمن بيئة آمنة ومستقرة.

وبشكل عام، فمن المتوقع استمرار نمو أنظمة الدفع الإلكتروني في الكويت واستمرارية تحفيز الافراد والشركات لاستخدام طرق الدفع الرقمية من خلال توفير البيئة الداعمة في ظل اطار أمن سيبراني يكفل الحد من المخاطر التي قد تواجهها تلك الأنظمة.

وتطرق التقرير الى البنوك الرقمية، إذ بادرت البنوك الكويتية بإنشاء وحدات مصرفية رقمية تابعة لها، احداها تستهدف شريحة الشباب والأخرى تستهدف الافراد غير المتعاملين مع البنوك، وذلك ضمن اطار العمل المصرفي لتنظيم وتسهيل الخدمات المصرفية الرقمية الذي وضعه «المركزي» والذي يتيح تأسيس بنوك رقمية قائمة بذاتها وفق مجموعة من النماذج من بينها:

1 ـ وحدة مصرفية رقمية: وهي وحدة أعمال مصرفية رقمية ضمن بنك قائم يشترك معها في الميزانية العمومية ولكن تحت علامة تجارية مختلفة.

2 ـ الصيرفة كخدمة: وهي شراكة بين بنك مرخص ومشاركين آخرين في المجال الرقمي، وتعد بمنزلة اتفاقية للاستعانة بمصادر خارجية، حيث يقوم بموجبها الطرف الآخر بتقديم خدمات مصرفية للعملاء من خلال البنك دون الحاجة الى الدخول في اجراءات طويلة ومكلفة للحصول على ترخيص افتتاح بنك، ويستفيد العملاء من هذا النوع من البنوك بحصولهم على خدمات مالية مبتكرة وبتكاليف أقل، كما تستطيع البنوك جذب عملاء من خلال الوصول الى قاعدة العملاء الخاصة بالطرف الآخر، ومن ثم الحصول على مصادر جديدة للإيرادات متمثلة في رسوم وأتعاب الخدمات وكذلك زيادة مبيعاتها عبر منصات الأطراف الاخرى المتعددة.

وحدد التقرير تحديات ومخاطر لعمليات التحول، مبينا انه على الرغم من الفرص الكبيرة المتاحة التي يمكن ان تقدمها الرقمنة والتحول الرقمي للأنشطة المالية إلا انها تحمل في طياتها العديد من المخاطر والتحديات الجسيمة التي يمكن ان تؤثر على الاستقرار المالي، ومنها:

1 - يسمح انتشار المنتجات والخدمات المبتكرة بزيادة صعوبة إدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية للبنوك من خلال اعتمادها في أعمالها على مصادر خارجية (طرف ثالث) أو عبر عقد شراكات في مجال التكنولوجيا (مثل: الحوسبة السحابية، وخدمات البيانات، وغيرها من الخدمات ذات الصلة).

2 - أصبحت مخاطر الأمن السيبراني وأمن البيانات والخصوصية والجرائم الإلكترونية جزءا أساسيا من المخاطر التشغيلية للجهاز المصرفي سواء من الناحية المالية او من حيس الضرر على سمعة المؤسسة، وذلك نتيجة للاعتماد الشديد على البنى التحتية التكنولوجية.

3 - المنافسة الشديدة نتيجة انتشار شركات التقنيات المالية الحديثة التي يمكن ان تقدم خدمات أعلى كفاءة وأوفر تكلفة، لذلك تحاول البنوك الحفاظ على موقعها المتقدم في المنافسة بالتعاون مع شركات التقنيات الحديثة حينا والاستحواذ عليها حينا آخر.

4 - الحاجة الى استثمارات مالية ضخمة لإقامة بنية تحتية تكنولوجية وتطويرها، وهي عملية مستمرة لمواكبة التطورات التقنية السريعة.

5 - أثارت الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي بما لديها من إمكانية القيام بأنشطة إجرامية، حيث يمكنها إخفاء الهويات مخاوف بين السلطات الإشرافية فيما يتعلق بالاستقرار المالي ونزاهة السوق وحماية المستثمرين والمستهلكين ومكافحة غسيل الأموال.

6 - فيما يتعلق بحجم العمالة، فمن ناحية قد تنشأ تحديات عند عدم العثور على موارد بشرية ذات خبرة مناسبة ومجهزة بالكامل بالمعرفة المتعلقة بالتحول الرقمي، بالإضافة الى التحديات الناشئة عن تخفيض حجم العمالة في البنوك التي تقوم بالتحول للخدمات الرقمية، وخفض عدد فروعها وتوقف الحاجة لبعض الوظائف مما يمكن ان يؤثر سلبا على الناتج المحلي الإجمالي.

وقال «المركزي» يعد التخفيف من حدة هذه المخاطر تحديا مستمرا ومعقدا للهيئات التنظيمية والبنوك المركزية، ويمكن إنجاز بعض هذه التحديات وكيفية التغلب عليها كما يلي:

1 - الفهم الكامل لأساسيات التمويل الرقمي وتعقيداته والطريقة التي يؤثر بها على نماذج الأعمال وتحديد واضح للمخاطر ضرورة لصياغة سياسة متكاملة للتمويل الرقمي وزيادة قدرة البنوك المركزية على الرقابة والتنظيم.

2 - زيادة القدرة على التكيف ومواكبة التطورات التكنولوجية وإيجاد بنية تحتية متطورة، على النحو الذي يعمل على تعزيز استيعاب التمويل الرقمي. كما يساعد اعتماد التكنولوجيا الإشرافية (Sup Tech) في تطوير أطر تفاعل البنوك المركزية مع الكيانات الخاضعة للإشراف وإحداث طفرة في القدرات الخاصة بالتدقيق الداخلي والخارجي.

3 - تحتاج الجهات الرقابية الى تحقيق مزيد من تطوير الكفاءات وبناء القدرات لضمان تقديم الدعم الفني اللازم للصناعة.

4 - ضرورة معالجة بعض الثغرات في الأطر التشريعية والتنظيمية، حيث سلطت الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي والذكاء الاصطناعي، فضلا عن التهديدات الإلكترونية الضوء على القيود الموجودة في الإطار التنظيمي الحالي، ففي بعض الحالات تكون التشريعات غير كاملة او مجزأة، وفي حالات أخرى تكون هناك ثغرات تنظيمية صريحة.

5 - ضرورة تعزيز التعاون بين البنوك المركزية بعضها وبعض، وبينها وبين الأطراف المعنية الأخرى على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي نظرا للطبيعة الخاصة للتقنيات المالية وعدم تقيدها بالحدود.

6 - أهمية تذليل العقبات التي تعترض نمو الأسواق المالية، ويمكن مواجهة هذا التحدي من خلال دعم التكامل السلس للتمويل الرقمي في الاقتصاد بطرق مستدامة. ويعد تسهيل إنشاء النظم الإيكولوجية للتكنولوجيا المالية على المستويين الوطني والدولي أمرا أساسيا. كما ان إزالة العقبات التي تعترض المدفوعات عبر الحدود وتعزيز الانتقال الى الخدمات الرقمية «الخضراء» ستكون أيضا من الأنشطة الرئيسية للتغلب على هذا التحدي.

وأبرز التقرير جهود «المركزي» في دعم ممارسات التحول الرقمي، إذ يؤمن إيمانا راسخا بأن التقدم التكنولوجي أصبح حجر زاوية في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، كما ترتكز عقيدته على أهمية التطوير المتواصل في أعماله حتى يؤدي دوره على الوجه الأكمل بما يعزز الاستقرار المالي والاستقرار النقدي. ولذلك، يسعى البنك الى تعزيز ودعم التحول الرقمي محليا، وتتمثل الخطوة الأولى نحو التحول الرقمي السلس في تعزيز القدرات الرقابية والأساليب الداخلية من خلال تبني الأدوات المناسبة لتطبيق التحول الرقمي داخل، «المركزي»، الذي يقوم حاليا بتطوير قدرات الموظفين، والتركيز على تطوير الفريق الفني الداخلي الى جانب القطاع المصرفي المحلي من خلال برامج لإثراء المعرفة واستخدام أحدث الأدوات. ويبرز دور البنك في دعم التقنيات المالية الحديثة Fintech وما يصدره من تعليمات وغيرها من الاجراءات لتوفير بيئة داعمة للابتكار، وبما يتلاءم مع افضل ممارسات التحول الرقمي والتقني، وضمن اطار يسمح باستخدام تلك المنتجات والخدمات المبتكرة والتحقق من كفاءتها وامانها دون تعريض النظام المالي للخطر، والى جانب ما سبق ذكره من جهود «المركزي» في مسيرة الرقمنة في القطاع المصرفي المحلي فيما يخص المدفوعات الالكترونية، ووضع اطار العمل المصرفي الرقمي وخلق بيئة مواتية لتأسيس البنوك الرقمية، قام بنك الكويت المركزي بالعديد من الجهود وانجاز مشروعات التحول الرقمي خلال الفترة الاخيرة الماضية، منها:

1 ـ اطلاق البيئة الرقابية التجريبية، وهي واحدة من 48 بيئة رقابية تجريبية حول العالم، ويستهدف الاطار العام للبيئة الرقابية التجريبية كلا من الشركات والافراد الذين يتطلعون الى توفير المنتجات او الخدمات المبتكرة في اطار التقنيات المالية الحديثة.

2 ـ إعداد استراتيجية صياغة المستقبل، حيث تتضمن رؤية كل بنك واهدافه الاستراتيجية نحو كيفية تطوير المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة باستخدام التقنيات المالية الحديثة ذات الجودة العالية والآمنة بتكلفة منخفضة.

3 ـ ألزمت تعليمات «المركزي» الشركات والمؤسسات المالية التي تمارس نظم الدفع والتسوية الالكترونية بتوفيق اوضاعها وذلك من خلال الحصول على موافقته بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة المانحة للترخيص، اما تلك التي تأسست بعد صدور التعليمات فإن ممارستها للنشاط تتطلب الالتزام بقيد الشركة/ المؤسسة المالية اولا في سجل مزاولي النشاط ووكلائهم لدى بنك الكويت المركزي قبل تقديم اي منتجات او خدمات مرتبطة بالدفع الالكتروني في السوق المحلي.

4 ـ إطار متطلبات الامن السيبراني، والذي يهدف الى وضع اطار متكامل للتعامل مع المخاطر السيبرانية للقطاع المصرفي في الكويت.

5 ـ بناء وتنمية القدرات بتصميم برنامج «قادة ادارة المخاطر» وبرنامج «قادة الامن السيبراني» ضمن مبادرة «كفاءة» بالتعاون مع البنوك المحلية ومعهد الدراسات المصرفية بهدف بناء كوادر وطنية عالية التأهيل.

7 فرص ومزايا يمكن اغتنامها

حدد التقرير نحو 7 فرص ومزايا للجهاز المصرفي في ظل تزايد اهتمام العملاء بالخدمات المصرفية الرقمية، إذ يوفر التحول الرقمي فرصا يمكن للقطاع المصرفي اغتنامها مثل:

1 ـ يسهم انخفاض الطلب على البنية التحتية المادية في خفض تكاليف التشغيل للكيانات المالية، سواء من خلال خفض عدد الأفرع او تقليص عدد العمالة.

2 ـ تعزيز المنافسة وتوفير المنتجات والخدمات المبتكرة، وزيادة القدرة على التحليل الآني للبيانات للتنبؤ باحتياجات العملاء.

3 ـ زيادة قدرة المستهلكين على الوصول الى الخدمات المالية عن بعد دون التقيد باعتبارات الزمان والمكان.

4 ـ زيادة فرص العمل للأفراد ذوي الخبرة التقنية، وخلق فرص وظيفية جديدة من خلال جذب المواهب للعمل عن بعد، حيث أصبح العمل عن بعد معيارا لأنواع معينة من المؤسسات المالية.

5 ـ تحقيق العديد من الوفورات وزيادة الكفاءة للعمليات الاقتصادية، مثل سلاسل التوريد، من خلال تخفيض الوقت اللازم لاتمام المعاملات في غضون ساعات او ايام معدودة.

6 ـ قد تستفيد الاقتصادات الناشئة ايضا من التمويل الرقمي، حيث يكون من السهولة الوصول الى إتمام المدفوعات، فكل ما يتطلبه الأمر هو حساب مع مشغل للهاتف المحمول، بما يخدم حتى المواطنين غير المتعاملين مع البنوك عبر الحدود.

7 ـ زيادة القدرة التمويلية للشركات، حيث تستطيع الشركات في البلدان الأصغر اختراق الأسواق المجاورة والدولية والحصول على تمويل لأفكارها المبتكرة.

خارطة الحد من المخاطر

رسم «المركزي» خريطة حول دور البنوك المركزية في التخفيف من حدة المخاطر، مبينا انه في ظل المزايا التي يقدمها التحول الرقمي وأخذا بالاعتبار التحديات والمخاطر السابق الإشارة إليها، فإنها يقع على كاهل الجهات الرقابية والإشرافية خلق توازن بين تقديم الدعم الذي تحتاجه البنوك في مسارها للتحول الرقمي والمحافظة على الاستقرار المالي. ويتأتى ذلك من خلال وضع أطر تشريعية ورقابية وإشرافية شاملة تعزز الابتكار، وتحفيز نمو الصناعة وتوفير فرص لنمو نماذج أعمال الرقمنة في بيئة تنافسية من ناحية، وضمان حماية العملاء وترسيخ معايير الرقابة الحصيفة والممارسات الإشرافية الرصينة والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي من ناحية أخرى.