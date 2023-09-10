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أهالي المطلاع حصلوا على 323 طلب إيصال تشغيل الكهرباء من البلدية

9/10/2023 3:04:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علمت «الأنباء» ان 323 طلب إيصال تشغيل التيار الكهربائي من «البلدية» حصل عليها مواطنون في مدينة المطلاع السكنية.
وأضافت مصادر ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية أعلنت مؤخرا عن إيصال التيار الكهربائي لـ 40 مبنى عاما في المدينة، وجار استكمال بقية المباني وتشغيلها تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بتسريع وتيرة إنجاز المباني الخدمية في المطلاع لتشغيلها.

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