أهالي المطلاع حصلوا على 323 طلب إيصال تشغيل الكهرباء من البلدية
التاريخ
9/10/2023 3:04:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علمت «الأنباء» ان 323 طلب إيصال تشغيل التيار الكهربائي من «البلدية» حصل عليها مواطنون في مدينة المطلاع السكنية.
وأضافت مصادر ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية أعلنت مؤخرا عن إيصال التيار الكهربائي لـ 40 مبنى عاما في المدينة، وجار استكمال بقية المباني وتشغيلها تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بتسريع وتيرة إنجاز المباني الخدمية في المطلاع لتشغيلها.
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