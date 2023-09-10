عقدت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، برنامجاً تدريبياً بعنوان «سلاسل التوريد واللوجستيات»، على مدار ثلاثة أيام في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وشارك فيه 28 مشاركاً، بهدف تعرف أصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال على مهارات إدارة سلاسل التوريد وتعريفهم بأهميتها في نجاح المشاريع المختلفة وجعلها أكثر كفاءة في إنتاج وتسليم البضائع والخدمات إلى العملاء.

وأكد حمد علي عبدالله المحمود، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، أن اختيار هذا الموضوع عنواناً للبرنامج التدريبي جاء بسبب أهمية الإدارة الناجحة والفاعلة لسلسلة التوريد في تمكين أصحاب المشاريع ورواد الأعمال من التكيّف مع بيئة الأعمال المتغيّرة باستمرار للمحافظة على استمراريتها وازدهارها، وفي الوقت نفسه الجمع بين زيادة الكفاءة وخفض التكاليف، لتحديد أولويات سلسلة التوريد من خلال الاستجابة لاحتياجات العملاء بشكل دقيق وسريع، وبغض النظر عن المجال الذي تعمل به الشركة أو المشروع.



وتناول عبدالله العطر الظنحاني، الخبير في إدارة وتطوير المشاريع، خلال البرنامج التدريبي، مفهوم اللوجستيات وإدارة سلاسل التوريد، وكيفية تطبيقها باعتبارها واحدة من أهم المهارات الإدارية على مستوى المشاريع والأعمال. وقدّم شرحاً تفصيلياً حول تنوع مصدر تغذية هذه السلاسل، وأهميتها في إدارة التدفقات التجارية بجميع أنواعها، كما عرض لبعض العناصر التي يجب أخذها بعين الاعتبار في إدارة سلاسل التوريد، مثل الأسعار التنافسية، وتطوير استراتيجية توريد أكثر استباقية، وإدارة الأزمات، وتمكين المخزون الاستراتيجي، وفهم البدائل في مجال التوريد لضمان توفر المواد اللازمة طوال الوقت.



وتحدّث وليد الأميري، رائد الأعمال الإماراتي المقيم في الصين، عن بُعد من خلال تطبيق «زوم»، عن تجربته الشخصية في إدارة سلاسل التوريد من المصدر، وكشف للمشاركين بعضاً من أسرار الشحن وتكلفتها وضماناتها وأنواعها، وآليات الحصول على أسعار مخفّضة، وكيفية إجراء المقارنات السعرية ما بين المصانع ومنصات البيع الإلكتروني، وآليات التعامل مع الوسطاء والجوانب التي تتحكم في إدارة الأسعار، إلى جانب طرق تسريع عملية التوريد، وإدارة المخزون وتجزئة السلسلة، كما عرض نموذجاً لتوريد خطوط الإنتاج لدعم الصناعات المحلية.

وشهد البرنامج التدريبي، الذي يشكل استمراراً لنهج مؤسسة «رُوّاد» في تنمية وتطوير قدرات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تفاعلاً لافتاً من المشاركين الذين اكتسبوا المزيد من المهارات في أحد أبرز المجالات الرئيسة التي تستند إليها المشاريع في نجاحها، وهو سلاسل التوريد، وتعرفوا على أهمية استمرار تدفق المعلومات والموارد والخدمات والمنتجات عبر خطوط التجارة الدولية من أجل تمكينهم من مواصلة الطريق، ومواكبة الطلب المستقبلي على خدماتهم ومنتجاتهم.