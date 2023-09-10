بحث مركز إكسبو الشارقة مع مركز بيت «Bett» البريطاني، المتخصص في تنظيم معارض التعليم، سبل تطوير آفاق العمل المشترك في مجالات المعارض والمؤتمرات التعليمية، وتنظيم الفعاليات المشتركة، وتعزيز التعاون بين الجانبين على صعيد الارتقاء بدور صناعة المعارض في المساهمة بدعم قطاع التعليم.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد في مركز إكسبو الشارقة بين سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وتوم بول، مدير الشراكات الاستراتيجية العالمية، في مركز معارض «بيت»، وكاميلا جوهانسن، مديرة الحسابات الرئيسية العالمية في «بيت»، حيث ناقش الجانبان آلية تعزيز أواصر العمل الثنائي، وتوثيق أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والتجارب في مجال المعارض المتخصصة بقطاع التعليم.



خبرات



وأكد سيف محمد المدفع أن عقد هذا اللقاء يأتي في إطار حرص مركز إكسبو الشارقة على تعزيز الشراكة مع كل الجهات المنظمة للمعارض على المستوى العالمي لتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات العالمية بهدف تطوير صناعة المعارض المتخصصة وتعزيز مساهمتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يفتح المجال نحو تطوير الأحداث المتخصصة بقطاع التعليم في كل من الشارقة وبريطانيا، عبر العمل على تعزيز حضور المؤسسات التعليمية البريطانية في المعارض التي يستضيفها وينظمها إكسبو الشارقة على مدار العام، إلى جانب توسيع مشاركة مؤسسات التعليم في الشارقة في المعارض التي تقام في بريطانيا، إضافة إلى تبادل المعلومات والآراء حول سبل رفد معارض التعليم لدى الجانبين بفعاليات مبتكرة تضمن عرض أحدث الخبرات والتجارب العالمية في أساليب التعليم، بهدف تلبية تطلعات الطلبة والكادر التدريسي والمستثمرين في القطاع التعليمي، لا سيما أن إكسبو الشارقة يمتلك خبرات طويلة في مجال المعارض التعليمية؛ لكونه ينظم ويستضيف سنوياً مجموعة متنوعة من الفعاليات والمعارض ذات الصلة بالقطاع التعليمي، من أبرزها معرض الإمارات للمدارس والحضانات، ومعرض التعليم الدولي.

انطلاقة



وأعرب توم بول عن سعادته بهذا اللقاء، الذي يمهد لانطلاقة جديدة للتعاون بين الجانبين وتوثيق أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والتجارب في مجال المعارض المتخصصة بقطاع التعليم، مشيراً إلى أن مركز «بيت» يعتبر من أهم المراكز المتخصصة بتنظيم معارض التعليم على مستوى العالم، وتشهد الفعاليات التي ينظمها مشاركة أكثر من 1200 مؤسسة تعليمية من مختلف دول العالم، وتستقطب أكثر من 60 ألف زائر سنوياً، ونحرص على تنمية العمل المشترك مع إكسبو الشارقة لتعزيز زخم نجاحات الجانبين في هذا المجال، وتمكين معارضنا من تحقيق أهدافها على صعيد إتاحة الفرصة للطلبة والمعلمين للاطلاع على أحدث الفرص التعليمية ومنتجات وحلول التعليم وآخر الاتجاهات وأفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال.