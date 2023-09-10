

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من عزل روسيا في المناقشات حول وضع نسخة جديدة من اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال أردوغان للصحفيين بعد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي اليوم الأحد إن "عملية تستبعد روسيا فيما يتعلق بقضية الحبوب من غير المرجح أن تكون مستدامة".

وكان الرئيس التركى يشير إلى محاولات إحياء الاتفاق الذي يسمح بالمرور الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والذي ألغته روسيا مطالبة بتخفيف العقوبات الغربية المفروضة عليها لتمكينها من تصدير سلعها.

وتم التوصل إلى الاتفاق الأصلي بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في الصيف الماضي.



وتتزايد المخاوف من أنه إذا لم يتم تجديده فيمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية.

وذكر أردوغان أن تركيا تواصل جهودها للوساطة، مضيفا أن الاستئناف أمر ممكن تماما ولكنه أشار إلى المطالب التي أعلنتها روسيا.

وانسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو الماضى لتنهى بذلك المرور الآمن للحبوب الأوكرانية من موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني ( يوجنى سابقا ) وهى موانىء مطلة على البحر الأسود .

وتضمنت الصفقة الأصلية اتفاقا مع روسيا لتسهيل تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية.

وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس التركى في أوائل

سبتمبر

الجارى أنه لا يريد العودة إلى اتفاق الحبوب مع أوكرانيا حتى يتم تلبية جميع المطالب الروسية.

وتسعى موسكو إلى تخفيف العقوبات الغربية على المدفوعات والخدمات اللوجستية وتأمين عمليات الشحن.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أيضا إلى حرصه على إحياء الاتفاق من خلال تقديم تنازلات معينة لموسكو.



