ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 2122

ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 2122
التاريخ
9/10/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في المملكة إلى 2122 وفاة، و2421 جريحاً.
وأكدت الوزارة في بيان بثته وكالة أنباء المغرب العربي، أن السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.
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