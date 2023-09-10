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ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 2122

9/10/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في المملكة إلى 2122 وفاة، و2421 جريحاً.

وأكدت الوزارة في بيان بثته وكالة أنباء المغرب العربي، أن السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

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