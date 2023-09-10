رئيس الدولة يؤكد تضامن الإمارات مع الأشقاء في المغرب



أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله” اليوم .. اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة .. أعرب خلاله عن صادق تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي شهدته عدد من المناطق في المغرب..مؤكداً سموه تضامن دولة الإمارات مع المغرب ووقوفها إلى جانب شعبه الشقيق خلال هذه الأوقات الصعبة.

كما قدم سموه تعازيه ومواساته إلى الشعب المغربي الشقيق وذوي الضحايا ، سائلاً المولى عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه عبر جلالة الملك محمد السادس عن شكره وتقديره لمشاعر التضامن الأخوية الصادقة التي أبداها أخوه صاحب السمو رئيس الدولة تجاه المغرب وأهله .. داعياً الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل مكروه.