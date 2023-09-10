لمسة سحرية للمحاشي تضفي لها طعم خاص

لذلك إليك أسرار خلطة من التوابل والبهارات لخلطة المحاشي:

فلفل أسود

كمون

كزبرة

حبهان ناعم

رشة جوزة الطيب

ربع ملعقة صغيرة قرفة

ربع ملعقة قرنفل مطحون

ملعقة صغيرة مسطحة من الكبيبة الصيني

قومي بخلط كل التوابل والبهارات السابقة لتكون تلك الخلطة بمثابة لمسة سحرية لحلة المحشي مهما كان صنفها.

لتسوية المحشي بدون دون أن يعجن الماء أو الشوربة

يجب أن تكون الشوربة ساخنة جدًا وبها بهارات وتوابل قبل إضافتها على المحشي

تصب الشوربة من على جوانب الحلة حتى لا يخرج الأرز من المحشي

بعد تمام تسوية المحشي بالشكل المطلوب وتقديمه، لا بد من التخلص

تخلص من الشوربة الزائدة بعد تسوية المحشي حتى لا يتعجن

التسوية

يسوى المحشي على نار عالية جدًا دون أن يغطى ثم يغطى بعد الغليان

تستكمل التسوية بعد تغطية المحشي على نار هادئة ويراقب حتى لا يتعجن.