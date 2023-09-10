معرض الحلي الأثرية والتراثية يذخر بحلي عثر عليها في الكويت من العصور القديمة
التاريخ
9/10/2023 2:50:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتبطت الحلي بتاريخ الإنسان منذ القدم، إما للزينة أو لأسباب عقائدية، وقد عثر في الكويت على حلي تعود إلى العصور الحجرية والبرونزية والهيلينستية، وهو ما يذخر ببعض منها معرض (الحلي الأثرية والتراثية) المقام في مجمع الأفنيوز.
ولايزال عدد من الحلي التراثية يباع في وقتنا الحالي التي استخدمت فيها مجموعة من المعادن والأحجار الملونة في صناعتها، مما أعطى القطع رونقا وجمالا وقيمة.
ويأتي المعرض بتنظيم إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ضمن فعاليات مهرجان (صيفي ثقافي 15).
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