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معرض الحلي الأثرية والتراثية يذخر بحلي عثر عليها في الكويت من العصور القديمة

9/10/2023 2:50:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتبطت الحلي بتاريخ الإنسان منذ القدم، إما للزينة أو لأسباب عقائدية، وقد عثر في الكويت على حلي تعود إلى العصور الحجرية والبرونزية والهيلينستية، وهو ما يذخر ببعض منها معرض (الحلي الأثرية والتراثية) المقام في مجمع الأفنيوز.
ولايزال عدد من الحلي التراثية يباع في وقتنا الحالي التي استخدمت فيها مجموعة من المعادن والأحجار الملونة في صناعتها، مما أعطى القطع رونقا وجمالا وقيمة.
ويأتي المعرض بتنظيم إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ضمن فعاليات مهرجان (صيفي ثقافي 15).

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