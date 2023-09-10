اتحاد المصارف البنوك الكويتية تتبرع بـ 5 ملايين دولار للمغرب
التاريخ
9/10/2023 2:50:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
الخطوة ضمن حرص الاتحاد والبنوك على مواصلة الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للقضايا الإنسانية
صرح مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، بأنه بناء على توجيهات القيادة السياسية، وتفاعلا من الاتحاد مع الوضع الإنساني في المملكة المغربية، وتضامنا مع الجهود المبذولة لرفع المعاناة عن الشعب المغربي جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، فقد قرر مجلس إدارة الاتحاد التبرع بمبلغ 5 ملايين دولار مساهمة من البنوك الكويتية لتقديم الدعم للمملكة المغربية في تعافيه وإعادة إعماره.
يأتي ذلك في إطار حرص الاتحاد والبنوك الكويتية، على مواصلة الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية نحو القضايا ذات البعد الإنساني.
وأعرب مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، عن خالص تعازيهم لأسر الضحايا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع مغفرته، وأن يرفع البلاء عن الشعب المغربي الشقيق.
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