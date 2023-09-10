اتحاد المصارف البنوك الكويتية تتبرع بـ 5 ملايين دولار للمغرب

الخطوة ضمن حرص الاتحاد والبنوك على مواصلة الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للقضايا الإنسانية



صرح مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، بأنه بناء على توجيهات القيادة السياسية، وتفاعلا من الاتحاد مع الوضع الإنساني في المملكة المغربية، وتضامنا مع الجهود المبذولة لرفع المعاناة عن الشعب المغربي جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، فقد قرر مجلس إدارة الاتحاد التبرع بمبلغ 5 ملايين دولار مساهمة من البنوك الكويتية لتقديم الدعم للمملكة المغربية في تعافيه وإعادة إعماره.

يأتي ذلك في إطار حرص الاتحاد والبنوك الكويتية، على مواصلة الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية نحو القضايا ذات البعد الإنساني.

وأعرب مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، عن خالص تعازيهم لأسر الضحايا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع مغفرته، وأن يرفع البلاء عن الشعب المغربي الشقيق.