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بالفيديو المانع لمديري المناطق تذليل العقبات لضمان جهوزية المدارس

9/10/2023 2:50:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • السلطان اطلع على سير العمل وجاهزية عدد من المدارس الجديدة في الفروانية

عبدالعزيز الفضلي
هنأ وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع إخوانه وأخواته المعلمين والمعلمات ببداية العام الدراسي الجديد، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.
وقال د.المانع خلال لقائه مديري المناطق التعليمية، في الجولة التي قام بها صباح امس على المناطق التعليمية، إنه أصدر توجيهات لهم بضرورة تذليل الصعوبات في المرحلة المقبلة لضمان بداية عام دراسي ملائم لأبنائنا الطلبة.
واستكمالا للاجتماع الذي عقده وزير التربية د. عادل المانع مع قياديي وزارة التربية ومديري المناطق التعليمية لبحث الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2024/2023، فقد تفقد الوزير د.المانع صباح أمس المناطق التعليمية، حيث اجتمع بالمديرين والمسؤولين في هذه المناطق وبحث معهم تفاصيل الأعمال المتعلقة بتجهيز المدارس وتوفير البيئة الملائمة لدوام المعلمين والطلبة.
وشدد الوزير على ضرورة الحرص على استكمال كل التجهيزات ومتطلبات العمل بالمدارس واستغلال الوقت بالطريقة المثلى لضمان انطلاقة جيدة للعام الدراسي الجديد، مؤكدا على مديري المناطق ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي معوقات للعمل وإيجاد الحلول المناسبة لها وفق الإمكانات المتاحة.
وذكر الوزير د.المانع، أنه أوعز إلى كل القطاعات بضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتعاون فيما بينهم لتذليل كل العقبات في سبيل نجاح العام الدراسي الجديد وخلق الأجواء التربوية المناسبة لأبنائنا الطلبة.
في السياق نفسه، تفقد وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان عددا من المدارس الجديدة التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية للوقوف على سير العمل في تلك المدارس والاطلاع على جاهزيتها.

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