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توزيع بطاقات الاحتياط للدفعة 11 بـجنوب سعد العبدالله اليوم

9/10/2023 2:50:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن البدء في توزيع بطاقات الاحتياط للدفعة الحادية عشرة من الضاحية N3 بجنوب مدينة سعد العبدالله وفق المواعيد التالية:
توزيع بطاقات الاحتياط اليوم الإثنين 11 الجاري ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى نفاد بطاقات الاحتياط، وستكون أولوية التوزيع للمخصص لهم حتى تاريخ 2005/12/31 وما قبل. وأضافت «السكنية» أنه في حال تعذر تسلم صاحب العلاقة لبطاقة دخول القرعة «الأساسية والاحتياط» أو حضور القرعة بنفسه، بإمكانه عمل تفويض عن طريق إدارة خدمة المواطن في مقر المؤسسة أو الفروع الخارجية التابعة لها، أو توكيل خاص بوزارة العدل مبين به نوع المعاملة ومحدد به المنطقة، علما بأنه يوجد توكيل خاص بجميع معاملات المؤسسة مدرج على نظام وزارة العدل.

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