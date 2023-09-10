الحرس قرعة علنية لاختيار دفعة جديدة من ضباط الصف اليوم
التاريخ
9/10/2023 2:50:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الحرس الوطني أنه سيتم إجراء قرعة علنية اليوم الاثنين 11 الجاري في تمام الساعة 10:30 صباحا لاختيار دفعة جديدة من حملة شهادة الدبلوم كضباط صف (رقباء أوائل)، وسيتم بثها مباشرة على حساب «الحرس» على انستغرام.
MENAFN10092023000130011022ID1107041041
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.