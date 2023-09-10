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الأبحاث ينجح بالاستغناء عن المضادات الحيوية في الأعلاف باستخدام البروبيوتك

9/10/2023 2:50:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
نجح مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية بالاستغناء عن المضادات الحيوية في أعلاف الدواجن والاستعاضة عنها بإضافة مادة البروبيوتك التي أثبتت جدواها سواء اقتصاديا أو في الحفاظ على صحة الدواجن.
وأكد المشرفون على دراسة «تقييم الإنتاج التجاري لإضافة البروبيوتيك لأعلاف الدواجن في الكويت» ان نتائج الدراسة تمنح القدرة على توفير فرص تجارية جديدة في البلاد في الأمن الغذائي الوطني. وقد أثبتت الدراسة وجود توافق وتفاعل بين السلالات المختارة في تطوير منتج فعال من البروبيوتيك. وأظهرت الاختبارات في الجسم الحي للمنتج الجديد مقارنة بالمنتجات المتوافرة بالسوق تحقيق نجاح عال وأثبتت التجارب فاعليته في الحفاظ على صحة الدواجن، وعدم حدوث نفوق بينهم على الرغم من عدم استخدام المضادات الحيوية. هذا وتم من خلال الدراسة معرفة تقييم العمر الافتراضي للمنتج النهائي ودرجة حرارة التخزين المثلى له. أما أهداف الدراسة فتلخصت في تطوير وسائط فعالة لمنتج البروبيوتيك من حيث التكلفة للاستغناء عن استخدام المضادات الحيوية للدواجن، والتصميم الأمثل للإنتاج التجاري، وتقييم المنتج النهائي على صحة وسلامة الدجاج الحي، ودراسة العمر الافتراضي للمنتج النهائي، وتقييم الجدوى الاقتصادية التقنية لهذا المنتج.

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