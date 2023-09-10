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وكيل الشؤون لـ الأنباء السماح للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات لمتضرري الزلزال

9/10/2023 2:50:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز المطيري، في تصريح لـ «الأنباء»، عن ان الوزارة زودت جميع الجمعيات الخيرية و«الهلال الأحمر» بالموافقة على جمع التبرعات لصالح متضرري الزلازل في المملكة المغربية، وذلك داخل مقرات الجمعيات الخيرية وفقا للشروط والضوابط المعتمدة، وباعتماد وسائل الجمع الآلية المعتمدة: «كي.نت»، وأجهزة جمع التبرعات، والاستقطاعات البنكية.
وقال المطيري ان هناك تنسيقا ومتابعة من قبل وزارتي الشؤون والخارجية مع الجمعيات الخيرية، موضحا ان فرق التفتيش والمتابعة ستقوم بمتابعة جمع التبرعات داخل المقرات طوال مدة تنفيذ الحملة، وسيتم تزويد الإدارة المعنية بحصيلة جمع التبرعات اولا بأول. وذكر ان ذلك يأتي بناء على التعميم الذي اصدره وزير الشؤون الاجتماعية ووزير شؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود تنفيذا للتوجيهات السامية للقيادة السياسية وفي إطار الدور الإنساني للكويت.

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