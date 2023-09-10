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الإغاثة تدشن فزعة المغرب لمساعدة متضرري الزلزال

9/10/2023 2:50:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دشنت الجمعية الكويتية للإغاثة أمس حملة بصفة عاجلة تحت شعار «فزعة للمغرب» بالاشتراك مع 8 جمعيات خيرية كويتية تستهدف متضرري الزلزال الذي ضرب عددا من المدن المغربية وعلى رأسها مدينة مراكش وضواحيها لتقديم الاحتياجات الأساسية لهم. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للإغاثة د.إبراهيم الصالح، على هامش الاجتماع الذي حضره ممثلو الجمعيات الخيرية، إن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية السامية واستجابة لأوضاع متضرري الزلزال في المغرب.
وأضاف الصالح أن الحملة تأتي كذلك تماشيا مع الدور الإنساني الكبير الذي تؤديه البلاد والرسالة الإنسانية التي أنشئت لأجلها الجمعية الكويتية للإغاثة.

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