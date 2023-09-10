النجاة الخيرية تطلق حملة عاجلة لإغاثة الأشقاء بالمغرب

النجاة الخيرية تطلق حملة عاجلة لإغاثة الأشقاء بالمغرب
التاريخ
9/10/2023 2:50:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في وقفة إنسانية ومع محطة جديدة للعطاء الكويتي المتواصل للشعوب الشقيقة والصديقة، أطلقت جمعية النجاة الخيرية حملة إغاثية عاجلة بشعار «فزعة المغرب».
وقال رئيس قطاعي الموارد والعلاقات العامة والإعلام والمشاريع بالجمعية عبدالله الشهاب إن هذه الحملة الإغاثية انطلقت لدعم الأشقاء في المغرب وتخفيف المعاناة التي لحقت بهم جراء الزلزال المدمر، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من الحملة هدفها جمع مبلغ 50 ألف دينار، وذلك لتوفير المستلزمات الضرورية من المواد الغذائية والطبية والخيام والملابس. وأوضح الشهاب أن الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب الشقيق خلف حتى الآن أكثر من 300 ألف إنسان متضرر من الأطفال والنساء والرجال، وذلك وفق ما صرحت به منظمة الصحة العالمية، بجانب أكثر من 1000 شهيد ومئات الجرحى والمصابين علاوة على تدمير المستشفيات والمدارس والمنازل، داعيا أهل الكويت وضيوفها من الجاليات الى دعم هذه الحملة الإغاثية التي تساهم بشكل فعال في تلبية أهم احتياجات المتضررين في المغرب الشقيق ولدعم الحملة يمكن التبرع عبر الرابط أو بالاتصال على 1800082 أو زيارة حسابات الجمعية في «التواصل الاجتماعي».
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