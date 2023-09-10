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النجاة الخيرية تطلق حملة عاجلة لإغاثة الأشقاء بالمغرب

9/10/2023 2:50:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في وقفة إنسانية ومع محطة جديدة للعطاء الكويتي المتواصل للشعوب الشقيقة والصديقة، أطلقت جمعية النجاة الخيرية حملة إغاثية عاجلة بشعار «فزعة المغرب».
وقال رئيس قطاعي الموارد والعلاقات العامة والإعلام والمشاريع بالجمعية عبدالله الشهاب إن هذه الحملة الإغاثية انطلقت لدعم الأشقاء في المغرب وتخفيف المعاناة التي لحقت بهم جراء الزلزال المدمر، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من الحملة هدفها جمع مبلغ 50 ألف دينار، وذلك لتوفير المستلزمات الضرورية من المواد الغذائية والطبية والخيام والملابس. وأوضح الشهاب أن الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب الشقيق خلف حتى الآن أكثر من 300 ألف إنسان متضرر من الأطفال والنساء والرجال، وذلك وفق ما صرحت به منظمة الصحة العالمية، بجانب أكثر من 1000 شهيد ومئات الجرحى والمصابين علاوة على تدمير المستشفيات والمدارس والمنازل، داعيا أهل الكويت وضيوفها من الجاليات الى دعم هذه الحملة الإغاثية التي تساهم بشكل فعال في تلبية أهم احتياجات المتضررين في المغرب الشقيق ولدعم الحملة يمكن التبرع عبر الرابط أو بالاتصال على 1800082 أو زيارة حسابات الجمعية في «التواصل الاجتماعي».

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