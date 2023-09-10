مصادر لـ الأنباء ترسية ممارسات صيانة 23 صالة مناسبات

مصادر لـ الأنباء ترسية ممارسات صيانة 23 صالة مناسبات
التاريخ
9/10/2023 2:50:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
علمت «الأنباء» من مصادر خاصة في وزارة الشؤون انه تمت ترسية الممارسات الخاصة بصيانة صالات المناسبات التي تشرف عليها الوزارة والبالغ عددها 23 صالة. وأوضحت المصادر ان الممارسات التي تمت ترسيتها بانتظار الاعتماد لبدء التنفيذ، علما ان الوزارة كانت قد أطلقت الحجز الآلي في 12 صالة عبر تطبيق «دار المناسبات» في مختلف المحافظات.
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