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مصادر لـ الأنباء ترسية ممارسات صيانة 23 صالة مناسبات

9/10/2023 2:50:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
علمت «الأنباء» من مصادر خاصة في وزارة الشؤون انه تمت ترسية الممارسات الخاصة بصيانة صالات المناسبات التي تشرف عليها الوزارة والبالغ عددها 23 صالة. وأوضحت المصادر ان الممارسات التي تمت ترسيتها بانتظار الاعتماد لبدء التنفيذ، علما ان الوزارة كانت قد أطلقت الحجز الآلي في 12 صالة عبر تطبيق «دار المناسبات» في مختلف المحافظات.

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