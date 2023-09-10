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بيت الزكاة تسلم زكاة تعاونية النزهة

9/10/2023 2:50:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار التعاون بين بيت الزكاة والجمعيات التعاونية استقبل نائب المدير العام لبيت الزكاة عادل الجري وفد جمعية النزهة التعاونية والمكون من رئيس مجلس إدارة الجمعية وائل القطامي وعضوي مجلس الإدارة عبدالله بوغيث وعبدالعزيز البسام ومدير العلاقات العامة جاسم الحوسني.
وقام نائب المدير العام لبيت الزكاة باستلام شيك زكاة جمعية النزهة بمبلغ 59.676 دينارا (تسعة وخمسون ألفا وستمائة وستة وسبعون دينارا لا غير)، ووجه الشكر والتقدير لجمعية النزهة ممثلة بمجلس إدارتها على تعاونهم مع بيت الزكاة في تحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع.

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