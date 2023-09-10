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محافظ الأحمدي ليعن الله الأشقاء في المغرب على تجاوز هذا البلاء العظيم

9/10/2023 2:50:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقدم محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد بخالص العزاء والمواساة الى المملكة المغربية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا في ضحايا الزلازل المدمرة التي تعرضت لها عدة مناطق في المملكة، سائلا المولى سبحانه أن يتغمد من توفاهم بواسع رحمته، ويعجل بشفاء الجرحى والمصابين وبنجاة العالقين.
وقال الخالد: ‏لا يسعني أمام قضاء الله تعالى إلا أن أتوجه بأصدق آيات العزاء والمواساة إلى ذوي الضحايا، سائلا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، مبتهلا إليه سبحانه أن يعين المغرب الشقيق على تجاوز هذا البلاء العظيم.
وأضاف: بكل الإجلال أثمن الأمر السامي لصاحب السمو الأمير إلى مجلس الوزراء بتقديم الجهات المختصة المختلفة كل المستلزمات الإغاثية اللازمة للأشقاء في المملكة المغربية العزيزة، و(إنا لله وإنا إليه راجعون).
ونوه بالتجاوب السريع لجمعية الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية والإنسانية الكويتية، التي أعلنت عن بدء حملات التبرع لإغاثة الشعب المغربي الشقيق، مؤكدا أن أهل الكويت الذين جبلوا على فعل الخير وتقديم العون للمكروبين حول العالم لن يتوانوا في المؤازرة وأداء الواجب المستحق إزاء إخوانهم في المملكة، داعيا المولى سبحانه أن يخفف عنهم مصابهم الأليم.

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