الوقف الإنساني وزعت المستلزمات المدرسية على الأيتام والأسر المتعففة
التاريخ
9/10/2023 2:50:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبلت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية العام الدراسي الجديد 2023/2024 بتوزيع الحقائب المدرسية والمستلزمات التعليمية على طلاب العلم من الأيتام وأبناء الأسر المتعففة داخل الكويت.
وقالت مديرة إدارة العمل النسائي بالجمعية منى بن عيسى إن «الوقف الإنساني» قامت بتزويد 55 من أسر الأرامل وأبناء الأسر المتعففة بالحقائب والمستلزمات المدرسية الضرورية لمختلف المراحل الدراسية «ابتدائية ومتوسطة وثانوية»، مضيفة أن أعداد المستفيدين من تلك التوزيعات بلغت 200 طالب وطالبة. وأوضحت بن عيسى أن الحقائب المدرسية التي تم توزيعها على الطلاب المستفيدين تشتمل على القرطاسية والأدوات المدرسية المتنوعة من دفاتر وأقلام وغيرها من اللوازم التعليمية، موضحة أن تلك التوزيعات تمت بالتعاون مع فريق منابع الخير التطوعي، وتخللها توزيع الهدايا والحلوى وبعض المشروبات على الطلاب وذويهم من الأسر المتعففة.
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