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الوقف الإنساني وزعت المستلزمات المدرسية على الأيتام والأسر المتعففة

9/10/2023 2:50:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبلت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية العام الدراسي الجديد 2023/2024 بتوزيع الحقائب المدرسية والمستلزمات التعليمية على طلاب العلم من الأيتام وأبناء الأسر المتعففة داخل الكويت.
وقالت مديرة إدارة العمل النسائي بالجمعية منى بن عيسى إن «الوقف الإنساني» قامت بتزويد 55 من أسر الأرامل وأبناء الأسر المتعففة بالحقائب والمستلزمات المدرسية الضرورية لمختلف المراحل الدراسية «ابتدائية ومتوسطة وثانوية»، مضيفة أن أعداد المستفيدين من تلك التوزيعات بلغت 200 طالب وطالبة. وأوضحت بن عيسى أن الحقائب المدرسية التي تم توزيعها على الطلاب المستفيدين تشتمل على القرطاسية والأدوات المدرسية المتنوعة من دفاتر وأقلام وغيرها من اللوازم التعليمية، موضحة أن تلك التوزيعات تمت بالتعاون مع فريق منابع الخير التطوعي، وتخللها توزيع الهدايا والحلوى وبعض المشروبات على الطلاب وذويهم من الأسر المتعففة.

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