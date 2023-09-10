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اتحاد الجمعيات والمبرات ملتزمون بالتوجيه السامي لإغاثة أشقائنا في المغرب

9/10/2023 2:50:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية د.ناصر العجمي التزام الجمعيات والمبرات الأعضاء بالتوجيه السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في توفير المستلزمات الإغاثية المطلوبة لإخواننا في المغرب لمواجهة تداعيات الزلزال في جنوب المملكة.
وقال العجمي لـ «كونا» إن الاتحاد بدأ التحركات منذ تدفق أخبار الزلزال وجمع التعهدات لتوفير الاحتياجات الضرورية من خيام ومواد غذائية وصحية للمتضررين تمهيدا للبدء بإرسالها إلى هناك بعد تحقيق درجات التنسيق مع الجهات الرسمية الكويتية. وأكد تضامن الاتحاد الكامل ومواساته للأشقاء في المغرب جراء الزلزال المدمر الذي ضرب بلادهم والتعهد بتقديم المساعدات العاجلة الضرورية بجميع أشكالها للمتضررين هناك.

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