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وصول سفينة الإمداد المحملة بالمساعدات الكويتية إلى بورتسودان

9/10/2023 2:50:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصلت سفينة الإمداد المصرية المحملة بالمساعدات الانسانية الكويتية الى ميناء (بورتسودان) السوداني بعد يومين من ابحارها من ميناء سفاجا المصري وعلى متنها 190 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية مقدمة من جمعية الهلال الاحمر الكويتي الى الشعب السوداني.
وقال رئيس بعثة الهلال الأحمر الى السودان خالد الزيد في تصريح لـ «كونا» انه كان في استقبال سفينة الامداد المصرية المحملة بالمساعدات الكويتية السفير المصري لدى السودان هاني صلاح الذي اشاد بحجم المساعدات الكويتية اضافة الى عدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية العربية والخليجية ومسؤولين سودانيين. وذكر الزيد ان المساعدات المقدمة تؤكد مجددا الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به الكويت ممثلة في الهلال الأحمر تجاه الشعب السوداني عبر حملة «الكويت بجانبكم».
وأكد ان الكويت لن تتوانى في اغاثة المحتاجين والمتضررين من جراء الكوارث او الازمات الداخلية، مبينا ان ما يجمع الكويت والشعب السوداني علاقات وأواصر اخوية طيبة.
وعن تصريحات المسؤولين السودانيين الذين كانوا في استقبال سفينة الامداد المصرية، قال الزيد انهم أعربوا عن بالغ الشكر والتقدير للجهود الكويتية المستمرة لإغاثة السودان، مثمنين سرعة الاستجابة في تقديم العون للسودان في هذه الظروف الحرجة.
وأوضح أن الكويت كانت على قدر الحدث وعظم المسؤولية ولم تتأخر في تلبية الواجب الإنساني عبر برامجها الاغاثية، معربا عن الشكر للجهود التي بذلتها السفارة الكويتية في القاهرة من اجل تسهيل شحن المساعدات الانسانية بحرا الى السودان.
وأكد الزيد ان فريقا من المتطوعين يرافق شحنة المساعدات الانسانية الكويتية من اجل تسليم المساعدات الانسانية للهلال الاحمر السوداني ووزارة الصحة السودانية وكذلك الاشراف على توصيل هذه المساعدات إلى مستحقيها.

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