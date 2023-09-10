Monday, 11 September 2023 12:12 GMT

تدريب 50 امرأة كويتية في مجال الأمن السيبراني برعاية الخارجية الأميركية

9/10/2023 2:50:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
برعاية وزارة الخارجية الأميركية من خلال سفارة الولايات المتحدة في الكويت، أطلقت مرسيدس فازكيز مبادرة فريدة في مجال الأمن السيبراني لتدريب 50 امرأة في الكويت من خلال مشروع بناء المهارات الابتكاري وهي مبادرة تدريبية مبتكرة ورائدة من نوعها في الكويت وتهدف الى تدريب كوادر لتنمية القدرة على الاستجابة لتهديدات السيبرانية المعقدة المتطورة باستمرار.
وقالت مرسيدس فازكيز ان لديها رغبة عميقة في تمكين النساء في المجتمعات وتزويدهن بمهارات مستدامة للمستقبل، مشيرة الى انها تطمح لدور كبير للنساء في التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات العالمية في مجال الأمن السيبراني، من اجل مستقبل آمن ومزدهر.
وتابعت: ممتنون جدا لوزارة الخارجية الأميركية من خلال سفارة الولايات المتحدة في الكويت على ثقتهم ودعمهم غير المتناهي لجعل هذه المبادرة حقيقة وواقعا.
وأضافت ان برنامج «خمسون امرأة في مجال الأمن السيبراني في الكويت» سيوفر تدريبا مبتكرا ورائدا لتعزيز الاندماج في اقتصاد رقمي تنافسي وسوق عمل لتعزيز المهارات المستدامة للمستقبل، مع توليد فرص العمل والمساهمة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتطبيقات الرقمية وتمكين المجتمعات في الكويت من خلال تعزيز تطوير مهارات على مستوى عالمي من خلال مكانة الولايات المتحدة الريادية في تكنولوجيا الأمان السيبراني وأمن النساء الاقتصادي والتعليم. وأضافت ان الدور المشترك للنساء في مجال الأمن السيبراني أصبح أمرا أساسيا وضروريا لضمان مرونة الأمن السيبراني لتعزيز الأمن واستغلال الفرص.

MENAFN10092023000130011022ID1107041030

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث