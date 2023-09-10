نائب وزير الخارجية استقبل السفير الأردني

نائب وزير الخارجية استقبل السفير الأردني
التاريخ
9/10/2023 2:50:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد في ديوان عام الوزارة امس سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى الكويت صقر أبوشتال، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت. وأشاد نائب الوزير خلال اللقاء بدور سفير المملكة الأردنية الهاشمية وبإسهاماته التي قدمها خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات الكويتية ـ الأردنية، متمنيا له كل التوفيق والسداد.
MENAFN10092023000130011022ID1107041028
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.