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نائب وزير الخارجية استقبل السفير الأردني

9/10/2023 2:50:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد في ديوان عام الوزارة امس سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى الكويت صقر أبوشتال، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت. وأشاد نائب الوزير خلال اللقاء بدور سفير المملكة الأردنية الهاشمية وبإسهاماته التي قدمها خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات الكويتية ـ الأردنية، متمنيا له كل التوفيق والسداد.

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