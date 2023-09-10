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الديوان ملتزمون بترتيب المسجلين للتوظيف

9/10/2023 2:50:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
أكد ديوان الخدمة المدنية أنه لا أسبقية للمسجلين في التوظيف المركزي الراغبين في العمل الحكومي حاملي كتب احتياج «ترشيح» للعمل في أي من الوزارات أو الجهات أو المؤسسات قفزا على ترتيب أقرانهم الذين وصلوا لرقم 1 في قائمة المنتظرين، وكشف عن أنه لا يمكن إعطاء أولوية للترشيح للتوظيف لأي كان إلا لصاحب الترتيب الأول حتى وإن لم يحصل على كتاب ترشيح «احتياج فردي» للعمل في إحدى الوزارات أو الجهات أو المؤسسات الحكومية. وأوضح أنه لا شروط إضافية لأن موافقة أي وزارة أو جهة أو مؤسسة حكومية على إصدار كتاب ترشيح «احتياج فردي» لمواطن معناها توافر الدرجة الوظيفية والدرجة المالية إلى جانب احتياج هذه الجهة للتخصص الذي يحمله المواطن، لذلك لا يشترط الديوان أي شروط إضافية. وبشأن ضوابط لائحة الترشيح للعمل في حال تم ترشيح مواطن لجهة معينة وتم رفضها وإحضار كتاب ترشيح آخر للعمل في جهة أخرى، قال «الديوان»: لابد أن يقدم طلب إلغاء ترشيحه أولا، ثم يدخل في قائمة المرفوضين، وبعد التأكد من وصوله إلى الرقم 1 في هذه القائمة مجددا يتم ترشيحه على الجهة الأخرى التي حصل منها على كتاب ترشيح «احتياج فردي» آخر.

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