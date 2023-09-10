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شيخ الأزهر: حرب تحرير سيناء عام 73 عرَفْنا معها معنى العزة والكرامة والصمود

9/10/2023 2:42:34 PM
(MENAFN- Youm7) افتتح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر ، "اللقاء الدولي من أجل السلام" الذي تنظمه جمعية: "سانت إيجيديو" المنعقد في: برلين ألمانيا خلال الفترة من: 10-12 سبتمبر 2023م، بعزاء شعب المملكة المغربية في مصابه الجلل الذي فطر قلوب الجميع؛ سائلاً المولى -عز وجل!- أن يتغمد الضحايا بواسع مغفرته ورحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر، وأن يربط على قلوبهم، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.



وتقدم شيخ الأزهر بالشكر لجماعة "سانت إيجيديو" على دعوته لهذا اللقاء الذي يعكس إصرار "سانت إيجيديو" على تبني الدعوة للأخوة الإنسانية، والسلام العالمي، مما أهل هذه الجمعية النشطة لنيل جائزة "زايد العالمية للأخوة الإنسانية" هذا العام.



وتطرق فضيلة الإمام الأكبر إلى الحديث عن أهمية دور الأديان في العالم قائلا: "ما أظنكم تختلفون معي، في أن عالمنا اليوم، لم يكن في عصر من العصور السابقة بأحوج إلى الاستماع لصوت الأديان السماوية: صوت العقل والحكمة والتعارف، مما عليه الحال في عصرنا هذا، فهو بحق عصر الأهوال والكوارث، والعبث بالأرواح وحرمة الدماء، والسخرية من قيم الأديان وضوابط الأخلاق والفطرة الإنسانية، التي فطر الله الناس عليها، والاستهانة بحقوق المظلومين والمستضعفين والمعذبين في الأرض.



وتابع فضيلته أننا كنا نعتقد، بل ننتظر من العقود الأولى من الألفية الثالثة أن تحمل من تحضر الإنسانية وتراحمها وتعارفها بمقدار ما حملته من تقدم مذهل وقفزات مدهشة في مجالات التقدم العلمي والصناعي والحضاري المادي، إلا أن الواقع الأليم أثبت أن هذا التقدم لم يواكبه -مع الأسف- تقدم مواز في مجال المسؤولية الأخلاقية، والإصغاء لنداء الضمير والالتزام بالفطرة الإلهية التي فطر الله الناس عليها،
وتبين لذوي العقول أن العلاقة بين التقدم التقني والحضاري وبين الحروب أصبحت -ومع الأسف- علاقة تلازم واطراد، رغم ما بشرنا به فلاسفة النهضة، وأكدوا عليه من أن تقدم الإنسان في العلوم وفي الحضارة سوف يقضي على الحروب وأسبابها قضاء مبرما، وأن السلام سوف يلازم التحضر، ويسير في موكبه أنى سار: رأسا برأس، وقدما بقدم، حتى إن الفيلسوف الفرنسي الشهير: كوندورسيه قال فيما قال عام 1787م: «بقدر ما تتسع رقعة الحضارة على الأرض، سنشهد زوال الحرب، وكذلك زوال العبودية والبؤس».



وأضاف شيخ الأزهر أن هذه الأماني سرعان ما تبين أنها حلم من أحلام اليقظة، وأن صليل الأسلحة وطبول الحروب، ودماء القتلى، وأنين الضحايا، وخسارة الأموال التي تحسب بالمليارات والتريليونات -كان الحقيقة المرة والواقع الأليم الذي صحت عليه الإنسانية في الشرق وفي الغرب أيضا، وأن الفيلسوف البلغاري المعاصر «تودورف تزفيتان»، والذي وافته المنية منذ خمس سنوات مضت، أصاب كبد الحقيقة وهو يقول: «إن الثقافات بكل مكوناتها التقنية والفنية تنتشر بسرعة متزايدة في أرجاء الأرض، وتعرفها شرائح كبيرة من سكان العالم، ومع ذلك؛ فإن الحروب لم تتوقف، والبؤس لم يتراجع، وحتى العبودية لم تلغ إلا من القوانين فقط، أما على مستوى الممارسة فإنها لازالت باقية».



وأشار فضيلة الإمام الأكبر إلى تجربته الشخصية مع حروب العالم التي عاصرها، لافتا إلى أنه ولد في أعقاب الحرب العالمية الثانية عام 46 من القرن الماضي، وما إن بلغ العاشرة حتى دهمت مدينته-"مدينة الأقصر" التي تضم ثلث آثار العالم-
حرب العدوان الثلاثي في عام 1956م، ودكت مطارها المدني، وعرف -مع أقرانه في طفولتهم الباكرة- معنى: الرعب والخوف، وقضاء الليالي في الظلام الدامس، وفي مغارات تحت الجبال يأوي إليها مع آخر ضوء من النهار، ويخرج منها بعد الفجر، هربا من قنابل ترسل أضواءها الكاشفة، ثم تعقبها تفجيرات تنخلع لها القلوب.



وتابع فضيلته تجربته مع الحروب التي عاصرها أنه لم يمر على هذه الحرب أحد عشر عاما حتى دهمتنا في مصر حرب 67، وعشنا معها أياما أمر وأقسى من أيام حرب 56، تلتها سنوات شداد عجاف من اقتصاد الحروب، وخسائر الأرواح، وإن أنس فلا أنسى قنبلة ألقيت على مدرسة ابتدائية مكتظة بالأطفال والمدرسين والعاملين، وأحالتهم -في لحظات- إلى أكوام من الأشلاء المختلطة بتراب الأنقاض، ثم دخلنا حرب تحرير سيناء عام 73، تلكم التي عرفنا معها معنى العزة والكرامة والصمود.



وأضاف الإمام الأكبر أننا كنا نظن -آنذاك- أن عهد الحروب في منطقتنا قد ولى إلى غير رجعة، وأن حياة حافلة بالأمن والسلام والرخاء، بدأت تشرق علينا من جديد، وأن مؤسسات دولية عظمى تتعهد بحمايتنا من فوضى الحروب، ومن القرارات الطائشة، ومن تجارة السلاح، ووفرة الإنتاج الحربي، وأولوية كل ذلك وتقديمه على حياة الإنسان، وحقوقه ومصالحه غير أن الرياح لم تأت بما تشتهي السفن، كما يقول الشاعر العربي، فقد سارت الأمور -بترتيب غامض مشبوه- في مسار الإرهاب الذي حصد أرواح الناس باسم الإسلام، وعاث في منطقتنا من أقصاها إلى أقصاها، ولم تكد تكسر شوكته حتى أسلمنا إلى سلسلة جديدة من الحروب لا تزال آثارها المدمرة تتوالد وتتكاثر مع كل مطلع شمس.



وأردف شيخ الأزهر أن سلسة الحروب الجديدة بدأت بحرب الخليج ثم تطورت إلى غزو العراق، وتدمير كثير من مؤسساته الحضارية والعسكرية والاقتصادية، ثم امتدت إلى سوريا ولبنان شمالا، ثم اتجهت جنوبا إلى اليمن، ثم ولت وجهها القبيح غربا نحو ليبيا، وبعد أن طال مقامها بعالمنا العربي امتدت إلى السهل الإفريقي، ثم عبرت المتوسط، وقسمت عالم الشمال، بل العالم كله، إلى ما يشبه معسكرين يقتتلان، وآفة هذه الحرب الأخيرة أن تأثيرها الخانق عم العالم كله، وأننا وإن كنا نعرف بدايتها، إلا أننا -باليقين- لا نعلم متى تكون نهايتها، ولا على أي وضع ستكون.



واستعرض الإمام الأكبر أهمية الأديان في حل مشاكل العالم المعاصر فقال": لست من المتشائمين ولا من المتطيرين، ولكن أصارحكم القول -ومن وجهة نظري، وفيما أرى- أنه لا أمل في الخروج من أزمة عالمنا المعاصر إلا بالاستنارة بهدي الدين الإلهي كما أنزله الله، هدى ورحمة للناس، لا كما يتاجر به بعض أبنائه في سوق السياسات وبورصة الانتخابات، ومن أجل ذلك شددت الرحال إلى الصديق العزيز البابا فرنسيس –بابا الفاتيكان-، وتواصلت معه فترة طويلة، توجت بإعلان وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعناها في أبو ظبي عام 2019م، وهي وثيقة تنطلق -أصولا وفروعا- من القيم الإنسانية، ومن مقاصد الأديان.



ولفت فضيلته إلى قراءاته وقراءة كل العقلاء والحكماء لواقع عالمنا المعاصر فذكر أنه بقراءة الواقع قراءة أمينة تأكدنا أن منطق «القوة» و«الظلم» أصبح هو الأساس الحاكم للعلاقات بين الدول، بديلا عن منطق التراحم والتعاون والعدالة، ويكفي أن نعلم أن ما نسبته 1% من سكان العالم يمثل الفئة الأغنى التي تتمتع بثروات الآخرين، وهنا أتذكر الحكمة الإسلامية التي تقول: «إن الله تعالى فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما متع به غني»، وكذلك أكدت لنا قراءة الواقع حقيقة بالغة المرارة هي: التدخل الأجنبي في شؤون بعض الدول -وبخاصة الدول العربية- لتحويلها إلى سوق رائجة لتجارة الأسلحة، وما يلزم هذه التجارة من إثارة الفتن، وبعث النعرات العرقية والنزاعات؛ الدينية والطائفية، وإيقاظها من مراقدها، كما أكدت جشع الأغنياء والقادرين والمترفين ممن يفسدون في الأرض ويدمرون البيئة، ويحملون الدول الفقيرة تبعات جرائمهم.



وكشف فضيلة الإمام الأكبر زيف ادعاءات بعض دول الغرب في اتخاذها من الحرية ستارا تخفي وراءه كرهها وبغضها للأديان، مؤكدا أن الحوادث الأخيرة قد أكدت للجميع -ومع بالغ الأسف- حالة غير مسبوقة من كراهية الأديان، والاعتداء على رموزها ومقدساتها، وغني عن البيان حوادث حرق المصحف الشريف في بعض دول الغرب، والتي كنا -في الشرق- نعدها عملا فرديا طائشا يعبر عن مزاج شخصي منحرف أو مرض عصبي، لولا ما تطالعنا به الأنباء، من دعم بعض الحكومات لهذا الاجتراء المستفز لملياري إنسان يقدسون هذا الكتاب الكريم، وذلك تحت ستار: «حرية التعبير»، وهو استخفاف ساذج بالعقول وبدائه الأذهان، وما تعارفت عليه الإنسانية من التفرقة الحاسمة بين حرية التعبير وحرية الفوضى في الاعتداء على الآخرين وعلى مقدساتهم.



وأكد شيخ الأزهر أن المسلمين- وفي مقدمتهم الأزهر الشريف- رفضوا جريمة حرق الكنائس وهدمها في باكستان، وأعلن الأزهر في بيانه أن جريمة حرق الكنائس تعادل جريمة حرق المصاحف في الإثم والعدوان، وهذا هو موقف المسلمين، الثابت، والمنطلق من القرآن الكريم الذي يسوي في الاحترام بين نبي الإسلام ومن سبقه من الأنبياء، وبين القرآن والكتب السماوية السابقة عليه، والتي وصفها القرآن بأنها هدى ونور للناس، ويحمي الكنائس والمعابد كما يحمي المساجد.



وأشار فضيلة الإمام الأكبر خلال كلمته إلى ثلاثة أمور:

الأول: أن الظلم الذي لحق المرأة المسلمة في دولة إسلامية عريقة هي دولة أفغانستان، وصادر عليها حقها في التعلم والتعليم، وحقها في خدمة مجتمعها وممارسة الوظائف المناسبة لطبيعتها، وكل هذه حقوق أقرها الإسلام للمرأة ودعاها إليها منذ ما يقرب من ألف وخمسمائة عام من الزمان.

والأمر الثاني: هو الظلم الذي يلحق نظام الأسرة الذي استقرت عليه البشرية منذ أبيها آدم -عليه السلام- ويشوه فطرتها، ويعبث بمصائر أطفالها وحقوقهم وكلها توجهات ترفضها الأديان، وتحذر من خطرها، وأنها إن تركت تدرج في هذا المسار الخاطئ؛ فإنها ستبيد -لا محالة- هذا الجنس البشري.

والثالث: وهو خاتمة المآسي والآلام: هو هذا الظلم البالغ الذي طال عليه الأمد، وأعني به: حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه وعيشه على أرضه، وصمت العالم المتحضر عن هذه المأساة الإنسانية التي طال عليها الأمد.



واختتم شيخ الأزهر كلمته في اللقاء الدولي من أجل السلام بأنه إذا كنتم تتفقون –أيها السيدات والسادة- في الحقيقة التي تقول: إن العالم كله أصبح اليوم وكأنه قرية واحدة، فهل نتفق على القول بأن سلام العالم مرتبط أشد الارتباط بسلام الشعوب، وأن المنطق الذي يقرر أنه لا يسلم الكل إلا إذا سلم الجزء، يقرر بنفس الدرجة أنه لا سلام في أوروبا بدون سلام الشرق الأوسط، وبخاصة: سلام فلسطين، ولا سلام في آسيا بدون سلام أفريقيا، ولا سلام في أمريكا الشمالية بدون سلام أمريكا الجنوبية.





يذكر أن "اللقاء الدولي من أجل السلام"، هو تجمع دولي تنظمه جمعية سانت إيجيديو – وهي منظمة إنسانية مقرها العاصمة الإيطالية "روما" وتنتشر في 73 دولة في أوروبا وإفريقيا وأمريكا وآسيا – في العاصمة الألمانية برلين، في الفترة من ١٠ إلى ١٢ سبتمبر الحالي، بحضور السيد فرانك فالتر شتاينماير، رئيس الجمهورية الألمانية، وعدد من قادة الأديان والمجتمعات، والشخصيات السياسية؛ لبحث سبل تعزيز قيم السلام والأخوة الإنسانية، ومكافحة تزايد وتيرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، ومناقشة سبل التصدي للإساءة للمقدسات الدينية.











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